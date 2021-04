Ole Gunnar Solskjaer fait tout ce qu’il peut pour convaincre Edison Cavani de rester à Manchester United | Actualités du football

Ole Gunnar Solskjaer a promis de continuer à essayer de convaincre Edinson Cavani de rester à Old Trafford après que sa performance influente ait aidé à démolir la Roma 6-2 pour quitter Manchester United au bord de la finale de la Ligue Europa.

L’Uruguayen a déclenché la riposte scintillante de United en deuxième mi-temps après le penalty de Lorenzo Pellegrini et le sixième but d’Edin Dzeko à Old Trafford avaient vu la Roma inverser le match après le match d’ouverture de Bruno Fernandes.

La superbe frappe de Cavani pour la première fois a transporté United au début de la seconde mi-temps avant que son instinct de prédateur ne le voit rétablir l’avance de United avec un rebond à courte portée, et il n’y avait pas de retour en arrière alors que United se battait pour déchirer la Roma en lambeaux.

Cavani a remporté le penalty que Fernandes a converti pour porter le score à 4-2 et, après que Paul Pogba ait dirigé dans un cinquième, il a placé le remplaçant Mason Greenwood pour un sixième qui a vu United mettre un pied en finale de mai à Gdansk.

« Nous voulons passer, bien sûr », a déclaré Solskjaer. « Bonne réaction à la mi-temps. Je pensais que nous avions aussi joué de bons trucs en première mi-temps, mais nous avons oublié que vous deviez aussi revenir en arrière et que vous deviez revenir rapidement. La deuxième mi-temps, nous avons mieux fait cette partie et bien sûr. cela crée plus d’opportunités d’attaque.

















2:03



Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a été très élogieux pour la performance de son équipe en seconde période lors de sa victoire 6-2 sur la Roma en demi-finale de la Ligue Europa.



« Edinson a été excellent. Je l’ai déjà dit, il joue comme un avant-centre devrait jouer, gérer les canaux, être les points focaux, créer des occasions pour les autres, marquer des buts.

« Il a raté quelques occasions aussi, mais c’est ce qu’il est vraiment là pour faire, s’il a trois ou quatre chances par match, il marquera deux ou trois buts.

« Je suis absolument ravi de lui. Vous pouvez voir la différence en lui, il a amélioré sa forme physique après une longue mise à pied. Il rattrape le temps perdu. »

Solskjaer a ajouté: « Il est plus qu’un braconnier, c’est un très bon buteur. Il joue au football depuis si longtemps, il a du calme et de la sérénité à son égard.

« Le film pour le premier but [Fernandes’], la passe pour le but de Mason, il montre juste son expérience et nous en avons besoin à ce moment de la saison. Nous voulons et avons besoin de nos joueurs expérimentés pour intensifier et il a certainement fait. «

Solskjaer peut-il convaincre Cavani de rester?

Agé de 34 ans et 74 jours, Edinson Cavani est devenu le joueur le plus âgé à marquer un doublé en demi-finale ou au-delà dans la grande compétition européenne depuis Philip Cocu (34 ans 187 jours) pour les demi-finales PSV vs Milan CL en 2004-05.



La performance de Cavani a en outre souligné l’importance de le garder à Old Trafford pour le développement de l’équipe de Solskjaer.

L’Uruguayen sera crucial pour les espoirs de Solskjaer d’obtenir sa première pièce d’argenterie en tant que manager de United après le match retour de la semaine prochaine à Rome, ainsi que la montée en puissance des défis alors qu’ils cherchent à concourir pour la Premier League et la Ligue des champions la saison prochaine. .

Solskjaer espère que l’environnement à United et la perspective de jouer devant des supporters à Old Trafford pourront convaincre Cavani de rester à Manchester pour une autre saison.

« Edinson a été absent pendant sept mois et n’a pas joué au football pendant très longtemps avant de venir chez nous », a déclaré Solskjaer. «Il a eu quelques blessures et a travaillé très dur pour montrer sa qualité.

« Il connaît mes sentiments, il sait que j’adorerais l’avoir pour une autre année, nous en avons parlé. Je comprends que cette année a été très difficile, mais je lui ai promis qu’Old Trafford et Manchester sont un endroit différent avec les fans en le stade.

« Je fais de mon mieux, des nuits comme ça [help], j’espère que nous pourrons arriver à la finale et qu’il pourra se voir ici pour une autre année. «

Interrogé sur ce qu’il pourrait faire de plus pour assurer l’avenir de Cavani, Solskjaer a répondu: « Nous n’avons pas à lui vendre le club. Il s’agit du sentiment qu’il a à s’entraîner chaque jour, de l’environnement que nous avons créé, de l’équipe que nous créons. il fait partie de.

«Il doit ressentir ce que c’est que de marquer ces buts au Stretford End avec les fans, c’est un sentiment différent.

« Nous avons les meilleurs supporters et, en tant que buteur, il n’y a pas de meilleure sensation que de marquer et de célébrer devant eux. »