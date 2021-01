Darren Fletcher a rejoint l’équipe d’entraîneurs de la première équipe de Manchester United après avoir impressionné lors d’un passage avec les moins de 16 ans.

Fletcher entraîne les jeunes depuis octobre mais travaillera désormais aux côtés du patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, à Carrington.

Il entraînera aux côtés de Mike Phelan, Michael Carrick et Kieran McKenna.

Solskjaer a déclaré sur le site Web du club: « Darren a l’ADN de United qui coule dans ses veines et il sait exactement ce qu’il faut pour être un joueur de Manchester United.

« Il est au début de sa carrière d’entraîneur et son expérience sur et en dehors du terrain, ainsi que sa mentalité gagnante, son engagement et son travail acharné seront un excellent ajout au personnel. »

L’ancien capitaine écossais Fletcher a gravi les échelons des jeunes à Man United avant de faire plus de 340 apparitions en équipe première et d’aider le club à remporter de nombreux honneurs, dont cinq titres de Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions.

Il rejoint le personnel d’entraîneurs de la première équipe à un bon moment, les Red Devils de Solskjaer tirant à tous les cylindres, n’ayant pas perdu de points en Premier League depuis le 1er novembre.

La dernière fois, Manchester United a battu Aston Villa 2-1, et l’ancien capitaine Roy Keane pense que les Red Devils ont une chance de remporter le titre cette saison.