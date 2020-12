Roy Keane ne s’est jamais assis sur la clôture en ce qui concerne ses opinions sur les stars de Manchester United.

La légende du club a été cinglante dans sa critique de plusieurs joueurs sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer.

Mais peu ont été autant sur la ligne de tir que le milieu de terrain Fred, qui semble à nouveau avoir émergé comme le bouc émissaire de Keane.

Après avoir donné le coup franc qui a vu Southampton aller 2-0 ce week-end, Fred a été critiqué par un Keane frustré à la mi-temps.

«Je serais plus critique envers Fred. Fred a donné le coup franc « , a déclaré Keane.

«Je serais déçu de mon gardien de but, mais je serais plus déçu par Fred d’être vraiment paresseux et vraiment négligé. Donner des coups francs dans cette zone, c’est comme donner un penalty.

«Les virages peuvent arriver, évidemment, vous allez prendre ça, mais le coup franc, si vous regardez Fred de près, je le critique depuis des années. Mes yeux ne me mentent pas. Vraiment mauvaise décision, vraiment paresseux.

Malgré les critiques de Keane, Fred est resté sur le terrain pendant les 90 minutes complètes alors qu’Edinson Cavani a inspiré un retour pour gagner 3-2.