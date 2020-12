Ole Gunnar Solskjaer a eu un remaniement en coulisses à Manchester United.

Mark Dempsey, l’assistant de longue date du patron de United, Solskjaer, est revenu de ses fonctions dans la première équipe à un rôle au sein de l’académie.

Dempsey, 56 ans, est l’un des lieutenants les plus éprouvés et les plus fiables de Solskjaer après avoir travaillé avec lui à Cardiff et Molde et a également fait la une des journaux après être tombé malade lors de la tournée du club en Australie en 2019 alors qu’il était en congé pendant quelques mois.

Le personnel de la première équipe de United a été lourd avec quatre assistants et trois gardiens de but, alors peut-être que c’est une façon de réduire.

Mais il était évident pour ceux qui le savaient que Solskjaer semblait parler beaucoup plus à Mike Phelan sur la ligne de touche lors du derby de Manchester le week-end dernier que ces derniers temps et peut-être emprunter une voie éprouvée et fiable.

La pression ne quitte jamais Solskjaer, mais alors que United est toujours dans la course au titre – et ils le sont vraiment – et dans le top quatre, alors il est difficile de voir la hiérarchie agir.

Mauricio Pochettino est le remplaçant évident et il attend son heure pour United – mais ne peut pas attendre éternellement.

Everton a également eu un mini remaniement avec David Unsworth, Joel Waldron, Leighton Baines et John Ebbrell qui font tous fermement partie du mobilier.