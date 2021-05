Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United doit se renforcer pour défier les champions Man City | Actualités du football

Ole Gunnar Solskjaer a révélé que des plans étaient en cours pour que Manchester United se renforce avant d’essayer d’atteindre la référence établie par les champions de Premier League, Manchester City.

Le troisième titre de City en quatre saisons a été confirmé mardi par la première victoire de Leicester à Old Trafford depuis 1998, scellée par des buts de Luke Thomas et Caglar Soyuncu.

Solskjaer a admis que jouer un rôle dans le couronnement de City était loin d’être idéal, mais a salué les efforts de United pour pousser ses rivaux aussi loin qu’ils l’ont fait et a jeté son dévolu sur le recrutement cet été avant de monter un défi plus fort pour le titre la saison prochaine.

« Tout d’abord félicitations à Manchester City pour avoir remporté le championnat, très dignes champions, nous devons lever la main », a déclaré le patron de United. « Ils ont été loués, et à juste titre, en tant que l’une des meilleures équipes de la Premier League, ils ont montré où se trouve la barre.

«C’est là que nous voulons être. Nous n’en sommes pas encore là; ils ont mis la barre là où elle est et c’est à nous maintenant de passer à l’étape suivante. C’est un long processus, que savons-nous ce que nous voulons faire.

« Bien sûr, ce n’est pas la position dans laquelle nous voulons être. Mais la réponse sensée est que nous avons poussé City aux 10, 12 derniers jours de la saison.

« Nous devons être assez grands pour lever la main, cela ne me dérange pas de le faire, mais nous savons que nous voulons y arriver et c’est la prochaine étape que nous devons faire. Espérons que nous pourrons nous rassembler en équipe. et club et pousser la saison prochaine. «

Solskjaer a effectué 10 modifications d’avant-match en pensant à l’affrontement réorganisé de jeudi avec ses rivaux Liverpool, et malgré l’égalisation par Mason Greenwood après le premier match de volée exquis de Thomas, United n’a pas pu éviter de tomber à une première défaite en championnat en 15 matches.

Cependant, Solskjaer était satisfait de la performance de son équipe très changée, Anthony Elanga, 19 ans, faisant ses débuts en senior un soir où Amad Diallo, 18 ans, a fait son premier départ à United.

« Il a fallu du temps pour commencer, mais après avoir marqué, il semblait que nous ayons baissé les épaules, les nerfs se sont enfoncés et nous avons commencé à jouer », a déclaré l’entraîneur de United.

« Nous avons marqué un but fantastique et je suis très satisfait de la performance. Amad, très bon. Elanga s’en souviendra, donc très content d’eux. »

Brendan Rodgers a salué un «énorme» trois points pour son équipe, qui a réussi huit sans faute dans le top quatre avec deux matchs à jouer.

Leicester a raté la qualification de la Ligue des champions le dernier jour de la saison dernière, perdant contre United dans ce match pour les voir les battre dans le top quatre, mais cette victoire à Old Trafford signifie que quatre points de leurs deux derniers matchs suffiront à assurer la foudre ne frappe pas deux fois.

Après avoir déplacé trois points au-delà de leur total de l’ensemble de la campagne précédente, Rodgers a déclaré: « C’est énorme. Nous avons maintenant à 66 points, deux des équipes en troisième et quatrième la saison dernière se sont qualifiées avec 66 points, donc nous fait un grand pas en avant, mais il reste encore deux matchs à disputer, il y a encore des équipes qui nous poursuivent, et il y a encore du travail à faire.

« C’est un défi énorme pour nous, vous pensez aux meilleures équipes de ce pays et à tout ce qui va avec, pour que nous soyons là-bas et que nous soyons constamment là-bas, c’est un énorme témoignage pour les joueurs et tout le monde au club.

« Ce n’est pas un club habitué à être au sommet, oui il y a eu une saison où ils ont remporté la ligue, incroyable, mais à part ça, ce n’est pas ce type de club. C’est pourquoi c’est si difficile, mais pour ces joueurs d’avoir ça. niveau de mentalité et de cohérence, et il y a encore un long chemin à parcourir pour le maintenir.

« Mais avec un peu de chance, ce que nous avons montré au cours des deux dernières années, c’est que nous sommes prêts à nous battre pour les résultats, et quand nous avons un blip, nous pouvons le regarder calmement, être honnête et repartir. C’est ce que nous ‘ai fait ce soir. «