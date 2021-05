Ole Gunnar Solskjaer dit que la manifestation des fans de Manchester United est allée «  trop loin  »

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que la manifestation anti-Glazer qui a forcé le report de l’affrontement de Manchester United contre Liverpool est allée « trop ​​loin », mais a réitéré son appel pour que la voix des partisans soit entendue.

La colère contre les propriétaires américains, les Glazers, qui ont pris la direction du club en 2005, a augmenté après leur récente tentative de rejoindre la Super League européenne séparatiste.

Des milliers de manifestants sont descendus à Old Trafford pour demander un changement avant le match de Premier League prévu dimanche contre Liverpool, son rival.

Environ 200 supporters sont entrés dans le stade et ont envahi le terrain, tandis qu’un autre groupe a clairement exprimé ses frustrations à l’hôtel de l’équipe à Manchester.

Solskjaer, s’exprimant mercredi pour la première fois depuis les scènes chaotiques, a déclaré que la journée avait été difficile pour United, qui avait voulu battre Liverpool « pour les fans ».

« C’est l’objectif des joueurs, c’est mon objectif, mais, comme je l’ai dit avant le match, nous devons écouter », a-t-il déclaré avant le match retour de son équipe en demi-finale de la Ligue Europa avec la Roma en Italie.

«Nous devons entendre la voix des fans. C’est le droit de tout le monde de protester, mais il faut que ce soit d’une manière civilisée. Cela doit être pacifique.

«Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction, lorsque des policiers sont blessés, marqués à vie, c’est trop loin.

«C’est un pas de trop. Quand ça devient incontrôlable comme ça, c’est une affaire de police. Il ne s’agit plus de montrer vos opinions. «

Un porte-parole de la police a déclaré mardi que six policiers avaient été blessés lorsque des fusées éclairantes avaient été larguées et des bouteilles jetées, l’un présentant une fracture de l’orbite et un autre une blessure au visage.

Un homme de 28 ans a été accusé d’un certain nombre d’infractions, notamment le lancement de feux d’artifice et l’utilisation de comportements menaçants à l’extérieur de l’hôtel Lowry.

Affrontement des Roms

United, à la recherche de son premier argenterie depuis 2017, a battu la Roma 6-2 au match aller à domicile et est presque certain d’atteindre la finale, où il affrontera Arsenal ou Villarreal.

Solskjaer, dont l’équipe a trébuché quatre fois en demi-finale au cours des deux dernières saisons, a déclaré qu’il maintiendrait une « concentration laser sur le football », en évoquant davantage de protestations de supporters en colère.

« Mon travail, je dois me concentrer sur les résultats, mais vous n’avez pas vraiment besoin d’être un spécialiste des fusées pour voir que nous avons des défis, des frictions et des choses qui doivent être traitées dans le cadre de la communication », a déclaré le Norvégien.

«D’autres personnes que moi ont bien sûr déjà commencé à discuter avec les fans, à communiquer avec des groupes de fans, ce qui va être énorme pour nous à l’avenir.

«Je pense que les joueurs ont fait un travail formidable pour être là où ils sont. Je serais triste si tout le bon travail des joueurs était interrompu, donc notre objectif est de bien jouer et de se qualifier pour une finale maintenant. «

Le coprésident de United, Joel Glazer, s’est excusé pour la débâcle de la Super League en disant « nous nous sommes trompés ».

Interrogé sur la question de savoir si les propriétaires devraient parler directement aux supporters, Solskjaer a déclaré: «J’ai communiqué avec les propriétaires. J’ai des excuses, personnellement.

«Ils se sont excusés auprès des fans pour que cela soit sorti. Je sais qu’il y a une communication entre d’autres personnes que moi et les fans. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici