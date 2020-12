La conduite de Paul Pogba est simple: il veut gagner des trophées.

C’est selon Ole Gunnar Solskjaer, qui a affirmé que le milieu de terrain désemparé de Manchester United était motivé par des honneurs majeurs alors qu’il louait le Français pour sa « très, très bonne attitude ».

Cette affirmation a jeté les bases du reste de l’équipe des Red Devils alors que Solskajer appelait ses joueurs à se fixer des «normes élevées».

Pogba est retourné à Old Trafford en 2016 pour un montant record du monde de 89 millions de livres sterling – mais il n’a que les médailles des vainqueurs de la Ligue Europa et de la Coupe EFL à montrer pour ses efforts au cours des quatre dernières saisons et demie.

Les plus grands honneurs de club d’Angleterre et d’Europe ont éludé le joueur de 27 ans, qui est destiné à partir l’été prochain, tandis que United n’a pas levé d’argenterie depuis la saison 2016/17.

Solskjaer a remporté neuf grands honneurs en tant qu’attaquant de United – jouant un rôle clé dans le triplé de 1999 – et il sait que la récente sécheresse est inacceptable.

Le patron des Red Devils a fait allusion à une similitude entre son état d’esprit gagnant et celui de Pogba en envoyant un message enthousiasmant exhortant ses joueurs à corriger leur récent manque de succès.

Si cela est réglé, cela pourrait ouvrir la voie à l’ancien homme de la Juventus pour faire demi-tour sur sa décision de partir.