Ole Gunnar Solskjaer a estimé que c’était deux points perdus après que Manchester United ait été tenu 0-0 par Leeds dans un match intense de peu d’occasions à Elland Road.

Le coup franc de Marcus Rashford en première mi-temps a été superbement sauvé par Illan Meslier et Bruno Fernandes a tiré son tir devant le but large en deuxième période alors que les visiteurs se rapprochaient.

Mais Leeds a également laissé passer des occasions. L’effort de Helder Costa a été dévié sur la barre transversale par Aaron Wan-Bissaka, et le remplaçant Mateusz Klich a tiré directement sur Dean Henderson alors qu’il était bien placé pour marquer.

« Aujourd’hui, nous n’avons tout simplement pas eu le moment, prenez [our chances] quand nous les avions « , a déclaré Solskjaer. » Un match nul est décevant car nous voulions faire pression sur [Manchester] City, mais nous n’avons pas pu marquer. «

L’équipe de Solskjaer, à 10 points de City avec cinq matchs à jouer, a prolongé son invaincu en Premier League à 24 matches et est désormais invaincue lors de ses 13 derniers matchs.

Le Norvégien était ravi de l’effort physique de ses joueurs face à une équipe de Leeds réputée pour son endurance.

« Je n’ai pas vu beaucoup d’équipes en seconde période dominer autant que nous l’avons fait contre Leeds, car elles sont très en forme et fortes », a déclaré Solskjaer.

« L’intensité de leur jeu a été si bonne, ils roulent sur des équipes, mais j’ai senti que nous leur avons presque fait ça en seconde période. J’ai vraiment aimé ce que j’ai vu là-bas, nous avons dominé et joué dans leur moitié.

















« Nous les avons éloignés de notre but, vraiment loin de notre moitié, donc j’en suis vraiment content. »

Solskjaer a déclaré qu’aucun de ses joueurs ou de son personnel n’avait vu la bannière flotter au-dessus d’Elland Road avant le coup d’envoi, qui disait: « 2 milliards de livres sterling volés #Glazersout ».

Il a insisté sur le fait que les retombées de la tentative de coup d’État de la Super League européenne ne seraient pas une distraction pour son équipe d’ici la fin de la saison.

« Je suis vraiment content de la concentration des garçons », a-t-il ajouté. «Ils ont une telle détermination à terminer la saison en force.

« Nous sommes donc très concentrés pour bien faire contre la Roma [in the Europa League] et puis nous avons Liverpool entre les deux, donc je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. «

















Leeds n’a pas battu ses principaux rivaux dans l’élite depuis 2002, lorsque Solskjaer était un joueur de Manchester United, mais le patron Marcelo Bielsa était tout aussi satisfait de l’affichage de ses joueurs.

« Ce fut un match très exigeant pour nous », a déclaré Bielsa. « Pour que le jeu ne devienne pas déséquilibré, l’équipe a fait un effort énorme.

«Cet effort a permis au jeu de ne pas se déséquilibrer pour nous. Le jeu pour eux leur est venu plus naturellement.

« Même s’ils dominaient dans le principal, nous avons géré les chances au but de la même manière et même s’ils avaient plus de ballon à attaquer et qu’ils avaient beaucoup plus d’attaques que nous, j’insiste sur le fait que j’apprécie tout ce que nous avons fait pour que le jeu le fasse. pas devenir déséquilibré. «

Leeds, qui a grimpé au-dessus d’Arsenal à la neuvième place, est désormais invaincu en six matchs de Premier League pour la première fois depuis 2002.

Cette course a également inclus des matchs nuls contre Chelsea et Liverpool et la victoire à Manchester City. Bielsa a ajouté: « Ce qui a été touchant et émouvant, c’est l’effort de l’équipe.

« Au fur et à mesure que le jeu grandissait, les espaces se sont ouverts et [with] plus de clarté pour penser que nous pourrions aller attaquer. Un tirage au sort était une assez bonne récompense. Un résultat suffisant. «

