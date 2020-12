D’un point de vue personnel, les 12 premiers mois de Bruno Fernandes en tant que joueur de Manchester United n’auraient guère pu mieux se passer.

En signant en janvier 2020, le Portugais a été amené à Old Trafford pour ajouter un élément d’attaque supplémentaire au côté d’Ole Gunnar Solskjaer.

Et il a fait exactement cela … et plus encore.

Dans ses 42 matchs pour le club, Fernandes a un nombre impressionnant de 40 buts, sa soif de plus de buts ne faisant que grandir.

« Bien sûr, je suis vraiment content d’avoir ces chiffres et, évidemment, ce n’est pas facile d’arriver à ce point avec ces chiffres mais je veux faire de mieux en mieux, de plus en plus », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. «Je veux terminer la Premier League cette saison avec plus de buts et de passes décisives que de matchs. Ce serait bien. »

Malgré ses propres réalisations, United n’a pas réussi à gagner un trophée, prolongeant leur sécheresse à plus de trois ans et demi.

Et c’est la principale frustration de Fernandes alors qu’il réfléchit à sa première année à Old Trafford.

«Je pense que les 12 premiers mois, les 11 mois pour moi [here], ont été formidables », a-t-il déclaré. «Bien sûr, la principale chose que je veux, je n’ai pas réussi, jusqu’à présent, ce sont les trophées. C’est clair.