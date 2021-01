Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, insiste sur le fait que sa décision de changer le poste de Paul Pogba a été un succès malgré son échec à marquer contre Liverpool.

Le très attendu affrontement de haut de la table entre Liverpool et United s’est terminé dimanche par une impasse sans but.

Les hôtes ont apprécié la majorité du jeu à Anfield, mais United a créé suffisamment de chances de remporter les trois points dans une performance améliorée en seconde période.

Pogba, qui a été déployé sur l’aile gauche ces derniers temps, a été déplacé vers la droite pour le match, avec Marcus Rashford à l’avant et Anthony Martial à gauche.

Le Français semblait avoir une autre solide performance et aurait même pu marquer dans les dernières minutes sans un bel arrêt d’Alisson dans le but des Reds.

Réfléchissant au tirage au sort, Solskjaer a fait l’éloge de Pogba, insistant sur le fait que le changement tactique fonctionnait exactement comme il le souhaitait.

« Nous n’avons pas bien joué du tout en première mi-temps », a déclaré Solskjaer. « Et oui, nous avons évolué de plus en plus dans le jeu.

«Il faut parfois du temps lorsque vous partez dans des endroits difficiles comme celui-ci contre une bonne équipe pour vous imposer sur le match.