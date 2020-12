Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskajer, a admis qu’il « pourrait avoir à se reposer » son équipe d’arrière central de premier choix de Harry Maguire et Victor Lindelof, qui ont joué ensemble dans tous les matchs de Premier League sauf un cette saison.

Le capitaine du club, Maguire, a joué chaque minute de la campagne précédente de la ligue et il a commencé chaque match jusqu’à présent cette saison, tandis que Lindelof n’a raté qu’un seul match – la raclée 6-1 aux mains de Tottenham – avec Eric Bailly le remplaçant.

S’exprimant avant l’affrontement de United avec Leeds United, Solskjaer a salué le partenariat entre les deux défenseurs, mais a admis qu’il pourrait y avoir un moment où il serait obligé de les laisser tous les deux se reposer, compte tenu du calendrier exigeant.

« Victor et Harry ont été très cohérents », a déclaré Solskjaer. « Je pensais que la saison dernière aussi ils étaient excellents. Harry a joué le plus de minutes dans le football européen la saison dernière, et je pense qu’il aime jouer.

« Victor mûrit, grandit et s’habitue de plus en plus aux exigences de la Premier League. Ils ont été très cohérents mais ils pourraient en arriver à un point où ils pourraient devoir se reposer. »

United n’a remporté qu’un seul de ses six matches de championnat à Old Trafford cette saison, mais Solskjaer espère que son équipe pourra obtenir son deuxième match contre Leeds.

« Je ne pense pas que ce soit un problème mental », a-t-il ajouté. « Il ne peut pas y avoir de fans ici et pas de fans là-bas, donc ils devraient également être habitués au terrain, dans les circonstances qui l’entourent et dans l’environnement.

« Donc, parfois, c’est juste en raison de belles marges – qui marque le premier but et comment l’opposition s’est mise en place. Aujourd’hui, contre Sheffield United, vous avez deux équipes qui veulent jouer sur le pied avant, appuyer et avancer, ce qui crée un espace pour nous.