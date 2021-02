Ole Gunnar Solskjaer admet que Man Utd fait face à un triple doute sur la blessure pour le choc de Newcastle

Manchester United est confronté à la perspective de se retrouver sans trois stars de la première équipe pour son affrontement avec Newcastle dimanche.

Les Red Devils sont de retour en action nationale après leur victoire 4-0 sur la Real Sociedad en milieu de semaine en Ligue Europa.

Mais en plus de deux problèmes de blessures persistants avec Edinson Cavani et Donny van de Beek, United doit également s’inquiéter de la forme physique de Scott McTominay.

Le milieu de terrain écossais a été remplacé après une heure lors du match de jeudi et fait maintenant face à une bataille pour être en lice.

McTominay a été l’un des artistes les plus remarquables de United ces dernières semaines, marquant trois buts lors de ses cinq dernières apparitions.

Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer garde l’espoir d’accueillir à nouveau ses deux autres absents, il admet que les deux joueurs pourraient encore manquer complètement.

« Nous pensons, ou espérons, les deux [Cavani and van de Beek will be fit] mais nous ne sommes pas sûrs.

« Peut-être un, peut-être deux, peut-être aucun. C’est l’un de ces moments difficiles où vous devez passer un appel, probablement après l’entraînement de samedi. »