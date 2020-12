Ole Gunnar Solskjaer espère que Marcus Rashford pourra récupérer pour faire partie de l’équipe de Manchester United pour affronter West Ham.

Rashford s’est blessé à l’épaule lors de la défaite 3-1 de United en Ligue des champions à domicile contre le Paris St Germain mercredi.

Bien que Rashford n’ait pas participé à l’entraînement complet vendredi, le patron de United, Solskjaer, a déclaré qu’il espérait que l’attaquant pourrait être inclus dans son groupe de voyage.

« Marcus s’est entraîné ce matin, pas complètement, mais il s’est joint au groupe », a déclaré Solskjaer.

«Son épaule l’a empêché de terminer le match, alors il a été soigné et j’espère qu’il fera partie de l’équipe qui voyage, nous verrons après l’entraînement.

Le match de United à West Ham sera la première fois que les deux équipes joueront devant les fans depuis que les supporters ont été autorisés à revenir aux matchs, bien qu’en nombre limité.

Solskjaer a déclaré: «Ce sera formidable de jouer devant les fans, nous avons hâte d’y être.

«Nous n’aurons pas nos fans là-bas, mais nous devrons utiliser l’énergie et nous épanouir des supporters locaux et essayer de les rendre silencieux et nerveux.