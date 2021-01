L’équipe de Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer est passée d’une quasi-crise à des prétendants au titre à part entière en quelques semaines.

Après la défaite contre Arsenal début novembre, des vautours tournaient autour de Solskjaer, avec Mauricio Pochettino qui attendait dans les coulisses.

Avance rapide de deux mois et les Red Devils sont au milieu d’une série de neuf matchs sans défaite et peuvent se rapprocher des leaders de la ligue, Liverpool, avec une victoire le jour du Nouvel An.

Solskjaer a affirmé que ses joueurs ne regarderaient pas le classement du championnat avant le printemps, mais les fans de tout le pays sont de plus en plus convaincus qu’ils peuvent mettre fin à leur sécheresse de huit ans en Premier League.

United a laissé entendre que janvier pourrait être un mois calme en termes de réceptions, le vice-président exécutif Ed Woodward confirmant que leur approche à long terme sera centrée sur les fenêtres estivales.

Les patrons d’Old Trafford se méfieraient de la fenêtre à venir, suggérant qu’il pourrait s’agir de « l’or du fou », en particulier avec l’impact de la pandémie de coronavirus.

Cela étant dit, Solskjaer cherchera toujours à affiner son équipe avant une 2021 qui pourrait encore les voir remporter quatre trophées.

Un domaine qui a été présenté comme un domaine à améliorer est à l’arrière droit. Aaron Wan-Bissaka a rarement laissé tomber United depuis son transfert de 50 millions de livres sterling de Crystal Palace en 2019.