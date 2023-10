Old’s College bénéficiera de la technologie SeedMaster – SwiftCurrentOnline.com

SeedMaster a annoncé un nouveau partenariat de 10 ans avec Olds College of Agriculture and Technology.

Tim Criddle, directeur des ventes mondiales chez SeedMaster, affirme qu’il s’agit d’une opportunité de soutenir l’industrie dans laquelle ils évoluent.

Il souligne qu’ils ont été très impressionnés par le type de recherche et d’essais sur le terrain effectués au Olds College et qu’ils leur fourniront des solutions de semis de pointe qui amélioreront leur programme.

« Nous leur fournirons la barre d’outils SeedMaster et nous avons équipé cette barre d’outils de notre système de distribution de semences et d’engrais sur châssis UltraPro II 550. Il s’agit d’un équipement de semis technique très compact, très efficace et très précis, adapté à leurs besoins. opérations. »

L’équipement mesure 40 pieds de large sur un espacement de 12 pouces et comprend le dosage et la distribution UltraPro pour l’engrais et les semences.

Criddle dit qu’il s’agit d’un excellent partenariat, ajoutant que si vous souhaitez mener des essais sur le terrain, vous devez semer aussi précisément que possible.

« Nous pensons donc que nous pouvons apporter cela à leur programme. Désormais, au-delà de cela, nous laisserons également l’équipement là-bas pendant l’intersaison et ils pourront incorporer ces pièces d’équipement dans leur matériel de cours. Ils aimeraient inviter SeedMaster à parler sur les meilleures pratiques en matière de placement et de distribution précis des semences et des engrais. Notre théorie en termes de ce qui constitue une très bonne solution de semis.

Il souligne qu’en laissant l’équipement là-bas hors saison, ils peuvent l’utiliser du point de vue de la formation, des étalonnages, de la programmation, de l’entretien et de la maintenance.

Criddle indique que l’équipement sera en place au printemps 2024 et sera remplacé tous les deux ans pendant toute la durée du partenariat.

Pour entendre la discussion de Glenda-Lee avec Tim Criddle sur le nouvel accord de partenariat de SeedMaster avec Old’s College, cliquez simplement sur le lien ci-dessous.