Old Trafford annonce “vous vous faites virer le matin” au patron d’Everton, Frank Lampard, mais Conor Coady déclare “nous nous battrons pour lui” malgré la sortie de la FA Cup à Manchester United

Les fans de Manchester United ont chanté “Vous vous faites virer le matin” à l’ancien rival de Chelsea, Frank Lampard, alors qu’ils mettaient potentiellement fin à sa carrière à Everton.

Lampard est maintenant huit matchs sans victoire en tant que patron des Toffees, quittant la FA Cup au troisième tour avec une défaite 2-1 à Old Trafford.

Getty Lampard avait l’air vidé à plein temps

Getty Pendant que Rashford scintillait

Les Merseysiders ont fait un meilleur affichage que leurs précédentes défaites humiliantes contre Brighton, Wolves et Bournemouth, mais avaient encore besoin d’un cadeau de David de Gea en première mi-temps pour prendre pied dans le match.

L’erreur bizarre du gardien de but a vu Conor Coady égaliser après le premier match d’Antony à la quatrième minute, ramenant Everton dans le match alors qu’il semblait qu’ils pourraient avoir d’énormes problèmes.

Cependant, le malheureux but contre son camp de Coady en seconde période a fait dérailler les choses, avant qu’un hors-jeu serré n’empêche Dominic Calvert-Lewin d’égaliser et Everton un but d’équipe fabuleux.

Puis, comme coup de poing, le remplaçant de United, Alejandro Garnacho, a montré son immense talent, remportant un penalty que Marcus Rashford a expédié avec facilité.

L’attaquant anglais a maintenant marqué lors de ses sept dernières apparitions à Old Trafford, égalant le record de Wayne Rooney de 2012.

Lampard leva les yeux vers les cieux, tandis qu’Erik ten Hag avait l’air ravi.

Getty Une erreur de De Gea a fait entrer Everton dans le jeu

itv Mais quelques centimètres pourraient faire la différence pour la carrière de Lampard

Des chants de ‘tu te fais virer demain matin’ a commencé à être ceinturé à Lampardun joueur qui a marqué sept fois contre les Red Devils au cours d’une illustre carrière, mais les fans d’Everton avaient d’autres cibles

À plein temps, Hugh Woozencroft de talkSPORT a lu des bannières de l’autre côté montrant à quel point les choses vont mal.

“Sack the board, ça suffit et [Bill] Kenwright out », ont déclaré les panneaux, avec un manager potentiellement partant loin d’être le plus gros problème selon les fans.

L’un des hommes clés du match, Coady, en a profité pour soutenir son entraîneur après le match.

itv Coady a été vidé alors qu’il soutenait son manager

“Je ne vais pas mentir, nous sommes dans une mauvaise passe, nous sommes dans un mauvais endroit, c’est quelque chose dont nous voulons sortir le plus tôt possible”, a déclaré le défenseur.

“Perdre le match sur un penalty et un but contre son camp contre une équipe de haut niveau est absolument dégoûtant.”

Interrogé sur Lampard, Coady a poursuivi: “Je ne veux pas en parler, le manager est fantastique, il est brillant avec nous tous.

“En fait, il est exceptionnel avec nous tous, je pense qu’il comprend le club de football, c’est quelqu’un qui veut faire du bien au club de football tous les jours, nous devons donc le soutenir.

“Nous devons continuer à nous battre tous les jours pour lui, pour le staff et surtout pour le club de football.”