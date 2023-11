Old State House réunit une exposition avec un objectif central

ART ET EXPOSITIONS

Le Old State House Museum, 300 W. Markham St., Little Rock, a ouvert une nouvelle exposition permanente, “La route vers la préservation : sauver l’ancienne State House”, dans son aile ouest. L’exposition se compose de salles d’époque mettant en valeur chacun des groupes historiques qui ont participé à la préservation de l’ancienne State House et à sa transition de l’ancien Capitole de l’État à un musée, exposées depuis plusieurs années, ainsi qu’une nouvelle salle centrale qui forme un pont entre eux.

La construction du bâtiment néo-grec a commencé en 1833, trois ans avant que l’Arkansas ne devienne officiellement un État. La Fédération des clubs de femmes de l’Arkansas a lancé une campagne active en 1906 pour sauver le bâtiment et « proclamer au monde que l’Arkansas honorera et protégera à jamais non seulement l’Old State House, mais tout autre monument ayant une valeur historique ». C’est devenu un musée en 1951.

Les salles d’époque représentent les Filles de la Révolution américaine, les Filles unies de la Confédération, la Fédération générale des clubs de femmes, la Société nationale des Filles des États-Unis de 1812, les Auxiliaires unis des anciens combattants espagnols et l’Association des pionniers de l’Arkansas.

Les heures d’ouverture du musée sont de 9h à 17h du mardi au samedi et de 13h à 17h le dimanche. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 324-9685.

ETC.

Délai prolongé

La Fondation Thea a prolongé la date limite pour que les lycéens de l’Arkansas postulent à son concours de bourses jusqu’au 5 janvier. Des bourses allant jusqu’à 10 000 $ pour la première place sont disponibles dans cinq catégories : arts du spectacle, arts visuels, écriture créative, cinéma et design de mode. Pour connaître les règles complètes, les règlements et les formulaires de candidature, visitez theafoundation.org/scholarships.

Tirage au sort de couvertures

La Cantrell Gallery, 8208 Cantrell Road, Little Rock, accueille une Dessin de tombola Razorback, de midi à 13 heures le 24 novembre. Tirage au sort : une couverture Razorback faite à la main et de taille queen créée par Tanya VanHouten, membre du conseil d’administration de la Fédération nationale des aveugles et présidente de la section Arkansas de la fédération. Elle a utilisé un motif de 10 points sur un métier à tisser standard pendant sept mois pour créer la couverture à double tricot, qui pèse environ 10 livres.

Les chances sont de 5 $. Les bénéfices servent à sensibiliser le public à la cécité ; promouvoir de meilleures opportunités d’éducation et d’emploi pour les aveugles ; et aider à envoyer des membres à Washington pour travailler avec les dirigeants du gouvernement afin de faire une différence pour les personnes aveugles.

La couverture est exposée à la galerie, de 10h à 17h du lundi au samedi. Appelez le (501) 224-1335.

DES BILLETS

‘Lâcher la bête’

Les 40 meilleurs cavaliers de taureaux du monde s’affrontent contre de gros bovins et entre eux, se disputant les premiers points dans la compétition pour le champion du monde PBR 2024, en tant que Professional Bull Riders. “Lâcher la bête,” 19 h 45 le 15 mars (1ère ronde) et 18 h 45 le 16 mars (2e ronde et ronde de championnat) à la Simmons Bank Arena de North Little Rock. Les billets coûtent entre 19 $ et 109 $ plus les frais de service (5 $ de plus le jour du spectacle). Appelez le (800) 732-1727 ou visitez ticketmaster.com ou PBR.com. Les sièges VIP Elite, répartis en trois niveaux, comprennent des sièges premium, un concierge personnel sur place et bien plus encore. Visitez pbr.com/elite-seats-unleash-the-beast.

Une nouvelle zone centrale relie diverses pièces représentant la préservation de l’ancienne State House et sa transition du premier Capitole de l’État à un musée. (Spécial au Democrat-Gazette/Will Newton, ADPHT)



La Cantrell Gallery tirera au sort une couverture Razorback créée par Tanya VanHouten le 24 novembre au profit de la Fédération nationale des aveugles de l’Arkansas. (Spécial au Democrat-Gazette)