Old Man’s Journey rejoint la bibliothèque de jeux d’Apple Arcade

Vendredi, Apple Arcade a ajouté Old Man’s Journey, un jeu de réflexion stimulant, à son catalogue de titres. Old Man’s Journey, de Broken Rules, les développeurs derrière Éloh et Apple Arcade Gibbon : Au-delà des arbresexplore les moments précieux de la vie, les déchirements et trace une nouvelle voie.

Old Man’s Journey était déjà disponible dans l’App Store pour 5 $, mais les abonnés Apple Arcade peuvent jouer aujourd’hui sans frais supplémentaires.

Le jeu commence avec le vieil homme recevant une lettre dans son chalet en bord de mer. Il lit la note et après un moment de contemplation, fait un sac et part à l’aventure. Pour vous rendre d’un endroit à un autre, vous, en tant que joueur, devez manipuler le paysage pour créer des chemins que le vieil homme pourra emprunter. En cours de route, les voyages du vieil homme débloquent des souvenirs qui vous donnent des indices sur son passé et où il va.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil Apple, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.