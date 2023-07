Old House de George Clarke, les téléspectateurs de New Home ont un gros problème avec l’émission « fixe »

Les téléspectateurs de Old House, New Home de GEORGE Clarke ont tous eu le même problème avec l’émission « fixe ».

L’architecte était de retour sur Channel 4 hier soir alors que sa toute nouvelle série se poursuivait.

Les téléspectateurs de Old House, New Home de George Clarke ont tous eu le même problème avec l'émission « fixe »

Les propriétaires Jasmine et Lee avaient un budget de 190 000 £ pour revoir complètement l'aménagement de la maison

Au cours du dernier épisode, les téléspectateurs ont regardé George visiter une maison de l’époque édouardienne.

L’homme de 49 ans a révélé que la propriété de cinq lits avait été achetée pour 850 000 £.

Les propriétaires Jasmine et Lee disposaient d’un budget de 190 000 £ pour revoir complètement l’aménagement de la maison.

Le couple a également dit à George qu’ils voulaient installer un cinéma dans leur loft.

Cependant, les fans les ont critiqués – ainsi que la série – pour être « déconnectés » de la réalité alors qu’un téléspectateur l’a qualifiée de « solution ».

S’adressant aux médias sociaux, l’un d’eux a déclaré: « ‘Snapped for * just * 850 000 £’. Ces programmes immobiliers se détachent de la réalité à chaque épisode. Fastidieux. »

Un deuxième a écrit: «J’apprécie surtout les programmes de @MrGeorgeClarke, mais j’ai de plus en plus l’impression qu’il présente des personnes dont les revenus et les modes de vie ne sont pas ordinaires ou moyens. Maison de 5 chambres à coucher de 850 000 £ et budget de 190 000 £.

« Oh ouais mon budget, vous pourriez acheter une maison entière pour mon budget, s’il vous plaît, ces programmes doivent commencer à vivre dans le monde réel », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième fulminait: « C’est sûrement réglé, où trouvent-ils ces gens qui ont de l’argent à gogo. »

La semaine dernière, les téléspectateurs ont critiqué George Clarke pour avoir « foutu » la maison d’un couple.

Il a rencontré le directeur général David et la mère au foyer Claudine.

Le couple cherchait à transformer complètement leur maison édouardienne dans la banlieue de Manchester de Didsbury en une maison habitable.

Cependant, malgré la métamorphose époustouflante, les téléspectateurs étaient loin d’être impressionnés lorsqu’ils se sont tournés vers les médias sociaux en masse.

Les fans les ont fustigés – ainsi que la série – pour être « déconnectés » de la réalité alors qu'un téléspectateur l'a qualifié de « solution »

Le couple a également dit à George qu'ils voulaient installer un cinéma dans leur loft converti