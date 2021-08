Old Firm aura des foules à pleine capacité à partir de la semaine prochaine; Rangers jouera en Ibrox pour le match retour de la Ligue des champions de Malmö | Actualités footballistiques

Les Rangers et le Celtic ont tous deux confirmé qu’ils auront des foules à pleine capacité à partir de la semaine prochaine.

Les champions écossais des Rangers ont annoncé qu’ils pourront accueillir à nouveau 50 000 fans à Ibrox, à commencer par le match retour de leur match de qualification pour la Ligue des champions contre Malmö mardi.

Cette décision, qui est « soumise aux conditions prescrites par le Safety Advisory Group of Glasgow City Council », devrait voir salle comble à Ibrox pour la première fois depuis leur défaite 3-1 en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen en mars 2020.

Celtic s’est également dit ravi d’apprendre qu’à partir du lundi 9 août, les foules à pleine capacité seraient autorisées à retourner à Celtic Park, ajoutant « cela fait trop longtemps que nous n’avons pas entendu le rugissement d’un paradis bondé ».

Mardi, le premier ministre Nicola Sturgeon a annoncé que les organismes et clubs sportifs devraient continuer à demander l’autorisation d’accueillir des foules importantes malgré le fait que l’Écosse dépasse le niveau 0 des restrictions sur les coronavirus à partir du 9 août.

Les joueurs des Rangers célèbrent le but de Steven Davis



Pourtant, Sky Sports News a rapporté mercredi qu’il était peu probable que le conseil municipal de Glasgow dise non aux Rangers et au Celtic ayant des foules à pleine capacité à partir de lundi prochain lorsque les restrictions restantes sur les coronavirus se relâcheront dans le pays.

« Les Rangers peuvent confirmer qu’il y aura une pleine capacité au stade Ibrox à l’avenir, sous réserve des conditions prescrites par le Safety Advisory Group of Glasgow City Council », a déclaré un communiqué du club des Rangers.

« La billetterie sera en contact avec les détenteurs d’abonnements aujourd’hui pour confirmer le processus d’attribution des billets pour le match de mardi contre Malmö. »

Les Rangers ont accueilli 23 000 supporters à Ibrox pour leur premier match de Premiership de la saison contre Livingston le week-end dernier.

Scott Wright des Rangers a l’air abattu alors que les joueurs de Malmö célèbrent leur premier but



Les champions de Premiership se rendront à Tannadice pour affronter Dundee United samedi, en direct sur Sky Sports, avant d’accueillir Malmo mardi soir, où ils chercheront à renverser un déficit de 2-1 lors du match aller du troisième tour de qualification.

Une déclaration publiée par Celtic se lit comme suit: « Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons reçu la confirmation du groupe consultatif de sécurité local qu’à la suite de l’annonce du gouvernement écossais de mardi et des critiques positives des matchs récents et des protocoles associés, les foules à pleine capacité seront désormais autorisées à Celtic Park à partir du lundi 9 août.

Celtic Park peut accueillir des foules à pleine capacité à partir du 9 août



« Nous avons travaillé sans relâche dans les coulisses pour ramener nos supporters, et nous sommes ravis de pouvoir enfin faire cette annonce.

« Une fois de plus, nous tenons à vous remercier pour votre aide et votre coopération dans le cadre des protocoles établis pour les jours de match, ce qui a été crucial pour assurer cette participation. »

Gerrard appelle à l’aide du public d’Ibrox au match retour

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a demandé à la foule d’Ibrox de l’aider à affronter Malmö lors du match retour des éliminatoires de la Ligue des champions mardi prochain.

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré que leur match de Ligue des champions contre Malmö était toujours grand malgré leur défaite 2-1 au match aller



Les champions écossais de Premiership ont été frappés par des ventouses au début de la seconde mi-temps avec deux buts rapides de Soren Rieks et Veljko Birmancevic, face à une tâche énorme la semaine prochaine.

Cependant, un moment de qualité avec le coup de pied final du match a vu Steven Davis donner aux Rangers une énorme bouée de sauvetage, réduisant le déficit à 2-1.

Devant une foule d’Ibrox, les Rangers auront de bonnes chances de renverser le résultat du match aller et Gerrard a appelé à leur aide la semaine prochaine.

Il a dit RangersTV: « Je suis déçu du résultat et des quelques buts que nous avons encaissés. Mais il y a eu un grand moment à la fin de ce match qui a joué en notre faveur. C’est un grand moment et met les choses en place pour la semaine prochaine .

Kenny Miller dit que le but de Steven Davis dans les arrêts de jeu pour les Rangers lors du match aller de leur match de qualification pour la Ligue des champions contre Malmö a maintenu l’égalité avant le match retour à Ibrox



« Ce n’est pas la position dans laquelle nous voulions être, mais c’est mieux que d’entrer [to the second leg] à 2-0, et nous étions aussi sur le point d’aller peut-être encore pire aussi. Le temps de blessure était très important pour nous, mais au cours des 90 minutes, cela n’a pas été suffisant.

« Nous devrons monter d’un niveau individuellement et collectivement la semaine prochaine et je vais faire appel à la foule d’Ibrox. Je ne l’ai jamais fait auparavant, mais nous allons en avoir besoin pendant les 90 minutes complètes. voix.

« Avec cela derrière nous et le changement de mentalité derrière nous, cela pourrait être un grand moment. »