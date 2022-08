Old Farmer’s Almanac : Un hiver « glacial et glacial » pour le Canada

Préparez-vous pour des journées extrêmement froides cet hiver, selon l’édition canadienne 2023 de The Old Farmer’s Almanac.

« Givré, glacial, glacial. . . peu importe comment vous dites « froid », c’est ce qui attend la plupart des Canadiens cet hiver », a déclaré la rédactrice en chef de l’édition canadienne, Janice Stillman, dans un communiqué.

“En tant que” bonus “supplémentaire, nous nous attendons également à un certain nombre de mini-congélateurs inhabituels dans de nombreuses régions du pays, qui se faufileront et surprendront par leur intensité.”

Le périodique prédit également que le temps froid arrivera tôt, avec des «conditions de glacière» arrivant dans la seconde moitié de novembre.

Déjà, le temps hivernal a frappé le nord du Canada ce mois-ci, lorsque certaines parties du Nunavut ont connu des températures qui sont tombées dans les bas à un chiffre la semaine dernière.

Le sud du Québec et le Canada atlantique pourraient connaître leur première tempête de neige dès novembre, selon les prévisions de l’Almanach, et plusieurs autres tempêtes de neige majeures suivront plus tard dans la saison. Dans les Prairies, l’Almanach s’attend à ce que les températures soient de 7 degrés Celsius plus froides que la moyenne d’ici janvier.

L’Ontario, qui a dû sortir d’une tempête de neige record en janvier dernier, pourrait connaître un hiver plus enneigé, tandis que les régions plus chaudes du centre du Canada et une grande partie de la Colombie-Britannique pourraient connaître davantage de grésil et de pluie verglaçante.

Fondé en 1792 et le plus ancien périodique publié en continu en Amérique du Nord, The Old Farmer’s Almanac prétend avoir un taux d’exactitude global de 80 % – un chiffre que les météorologues et les experts météorologiques ont remis en question au fil des ans. L’année dernière, l’Almanach était très précis dans la prévision des tendances des précipitations, mais n’était précis qu’à environ 50 % dans la prévision de la direction de la température, selon la propre analyse du périodique de ses prévisions.

Les prévisions de cette année pour des températures plus froides et des chutes de neige plus abondantes correspondent généralement aux prévisions météorologiques à long terme faites par son concurrent du même nom, The Farmer’s Almanac, bien que la publication annuelle légèrement plus récente – fondée en 1818 – s’attende à des conditions de ski décentes en Colombie-Britannique et un mélange de neige, de grésil, de glace et de pluie dans les Maritimes.

Les deux almanachs utilisent des considérations similaires pour faire leurs prévisions à long terme, y compris la science solaire ou les taches solaires et les modèles météorologiques. Les deux publications utilisent également des formules météorologiques propriétaires supplémentaires. The Old Farmer’s Almanac indique qu’il met continuellement à jour sa technologie et ses méthodes et utilise les dernières données satellitaires, la technologie et l’équipement pour faire ses projections à longue portée.

Les almanachs ne sont pas non plus les seuls à faire des prévisions météorologiques à long terme. L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré mercredi que les conditions de La Nina, qui impliquent un refroidissement à grande échelle des températures de surface des océans, devraient durer jusqu’à la fin de l’année. La Nina est un refroidissement naturel et cyclique de certaines parties du Pacifique équatorial qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier, mais sa forte présence continue est anormale. Même ainsi, cela donne aux météorologues plus de confiance dans leurs prévisions, a déclaré Brett Anderson, météorologue senior chez AccuWeather, à CTVNews.ca la semaine dernière.

Avant que l’hiver ne frappe, les conditions de La Nina ont des experts météorologiques comme Anderson qui prédisent une chute orageuse et humide en Colombie-Britannique, avec un risque plus élevé d’inondations et de coulées de boue. Les Prairies devraient connaître des températures sèches et plus douces que la normale, particulièrement en Saskatchewan et au Manitoba. L’est du Canada pourrait également connaître un temps plus chaud et plus sec, ce qui pourrait repousser d’une semaine le pic des couleurs d’automne.



Avec des fichiers de la rédactrice de CTVNews.ca Melissa Lopez-Martinez et de l’Associated Press