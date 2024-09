Olathe fait progresser un développement massif avec des entrepôts, des appartements et des duplex sur 247 acres

Le conseil municipal d’Olathe a approuvé des incitations fiscales pour un développement industriel et résidentiel massif à proximité de l’autoroute US 169.

Le conseil a récemment voté à 7 voix contre 0 pour le rezonage de 247 acres de terres rurales, au nord-est de la 167e rue et de la 169e autoroute. Le promoteur, Blue Springs Safety Storage South, cherche à construire 13 entrepôts, des appartements, des maisons de ville, des duplex et des maisons unifamiliales.

Cette semaine, le conseil a voté à 6 voix contre 0 pour l’octroi de 252 millions de dollars en obligations de revenus industriels pour la construction des entrepôts dans le cadre d’un nouveau parc d’affaires, sur 139 acres du projet plus vaste, à l’est de l’autoroute 169, entre les 159e et 167e rues. Les obligations de revenus industriels permettront à la partie entrepôt du développement d’obtenir une réduction de 50 % de la taxe foncière échelonnée sur 10 ans.

Le promoteur n’a pas encore nommé les entreprises qui prévoient d’occuper les entrepôts. Mais les responsables estiment que le projet créerait plus de 200 emplois la première année et plus de 1 000 emplois d’ici 10 ans. Les salaires des travailleurs devraient atteindre en moyenne 44 000 dollars la première année et 57 400 dollars après dix ans.

Un promoteur cherche à construire 13 entrepôts dans le cadre d’un nouveau parc d’affaires, ainsi que des appartements, des maisons de ville, des duplex et des maisons unifamiliales dans le cadre d’un projet majeur au nord-est de la 167e rue et de l’autoroute US 169 à Olathe.

Le projet intervient alors qu’Olathe connaît un développement industriel en plein essor, notamment Agrandissement de 84 millions de dollars pour Honeywell usine de fabrication aérospatiale, le déménagement de Entreprise d’embouteillage de Coca-Cola Heartland au sud d’Olathe, La nouvelle usine d’emballage de bœuf de Walmart, et Centre de distribution de Chick-fil-A.

La croissance industrielle et les demandes de la ville pour des incitations fiscales pour de tels projets ont déclenché un débat parmi les membres du conseil sur les salaires offerts pour de tels emplois. Matt Schoonover, par exemple, a ils ont remis en question l’approbation d’incitations pour des projets avec des salaires inférieurs à ce qu’il faudrait pour se permettre de vivre à Olathe.

Mais ce débat plus large n’a pas freiné les progrès du projet industriel et résidentiel proposé à proximité de l’autoroute 169. Le conseil a fait avancer le plan, malgré les inquiétudes de certains résidents concernant le trafic de camions, le bruit et le surpeuplement potentiel dans les écoles voisines.

Curt Peterson, avocat représentant le promoteur, a déclaré qu’en 2012, VanTrust Real Estate avait acquis le site de 250 acres et l’avait intégré à la ville par le biais d’une annexion. Elle a tenté de rezoner l’ensemble du site pour en faire un site industriel, mais a abandonné le projet par manque de soutien.

« Ce terrain, bien qu’appartenant à un excellent promoteur dans la région, VanTrust, est resté inutilisé. Il n’y a eu aucune tentative réelle de l’utiliser depuis 13 ans », a déclaré Peterson.

Il a qualifié ce site de « difficile » à planifier, « avec une voie ferrée et la 169, avec deux artères principales et des zones résidentielles très importantes à l’est ». Il a déclaré que les documents de la ville prévoient également que le terrain soit un pôle d’emploi.

La partie industrielle du projet occuperait la moitié ouest du site, le long de la route 169, avec des entrepôts d’une superficie allant de 62 000 à 264 000 pieds carrés. La partie résidentielle du projet serait conçue de manière à ce que les unités multifamiliales soient les plus proches de la partie industrielle, ajoutant une zone tampon entre les entrepôts et les maisons unifamiliales.

Au nord, le promoteur prévoit 33 immeubles de quatre logements avec maisons de ville et cinq immeubles d’appartements de 30 unités. La partie résidentielle du sud-est du terrain comprendrait 13 immeubles de maisons de ville avec 118 unités. À l’est, les plans prévoient 94 duplex. Et plus loin des entrepôts, le promoteur prévoit 113 lots unifamiliaux standards.

Le projet sera construit en quatre phases, en commençant par quatre bâtiments industriels et le multifamilial dans la zone nord la plus proche de la 159e. Plusieurs améliorations routières sont prévues, comme la construction d’une nouvelle rue publique au centre du site et l’ajout de voies de virage.

Le conseil votera ultérieurement sur l’émission officielle des obligations de revenus industriels.