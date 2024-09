Olaria Municipal / ARDE Arquitetura + Design

© Studio Ivo Tavares

2024



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Berk, GLOBALPAV, Le FNJ, MAISONS, RICHIMI



Daniel Pinho



Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est situé à Quinta da Estrela, une vallée d’Odemira, un paysage qui a été considérablement modifié au cours des trois dernières décennies. La pente qui entourait la maison Quinta da Estrela a été supprimée pour faire place à un parking, isolant ainsi le bâtiment et provoquant des problèmes structurels dus à l’excavation.

La proposition d’intervention et de réhabilitation adapte le programme de poterie au bâtiment sans altérer la construction existante et crée un volume adjacent pour l’emplacement des fours et des zones techniques. Les zones réhabilitées du bâtiment existant comprennent un magasin, une cuisine, des toilettes et l’espace de travail du potier. L’agrandissement proposé sert de contrefort au mur endommagé de la maison. Il est entièrement réalisé en brique pleine faite à la main, alignant la nouvelle méthode de construction sur le savoir-faire du potier.

La forme simple de l’agrandissement fait de la brique et de l’argile les protagonistes de cette nouvelle construction, lui conférant un caractère industriel tout en liant le matériau à la terre comme un mémorial au versant excavé.

Plan – Rez-de-chaussée

Afin d’améliorer la relation du bâtiment avec son environnement, le paysage à côté de l’entrée principale a été repensé et deux rampes ont été intégrées pour créer une connexion plus fluide entre le bâtiment, la ville et Quinta da Estrela.

