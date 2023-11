Olaf Scholz salue la répression « historique » de l’Allemagne contre l’immigration clandestine

Le gouvernement allemand a déclaré qu’il avait conclu un accord multipartite « historique » pour lutter contre l’immigration illégale et qu’il étudierait la possibilité de créer des centres de traitement des demandes d’asile en dehors de l’UE, dans le but de renforcer son soutien au populisme de droite renaissant.

La décision, prise mardi après 17 heures de discussions entre la coalition du chancelier Olaf Scholz, l’opposition conservatrice dominante et les gouvernements des 16 Länder allemands, fait suite à l’annonce par l’Italie de l’ouverture prochaine de centres pour migrants en Albanie.

La Grande-Bretagne est le seul pays européen à avoir créé des centres d’asile extraterritoriaux, avec un centre au Rwanda, mais le processus a été semé de retards juridiques. Le Danemark travaille également à la création d’un centre dans ce pays d’Afrique centrale.

Le nouveau programme d’asile de l’Allemagne, qui met fin à des mois d’impasse sur la question, réduit considérablement les prestations sociales pour les réfugiés, augmente le soutien financier fédéral aux gouvernements des États et fixe des objectifs ambitieux pour accélérer les expulsions. “C’est un moment très historique”, a déclaré Scholz, ajoutant que l’immigration clandestine en Allemagne constituait “un défi indéniablement grand”.

Le Premier ministre de Hesse, Boris Rhein, membre de l’Union chrétienne-démocrate d’opposition et représentant les gouvernements des 16 Länder, a déclaré que ces mesures constituaient un « pas dans la bonne direction ». . . mais il est également clair que d’autres mesures doivent suivre », reflétant le désir de mesures plus fortes de la part de certains grands partis allemands.

Les partisans du parti populiste de droite AfD, qui mène une politique anti-immigration dure © Thomas Lohnes/Getty Images

La pression s’est accrue sur le gouvernement fédéral – que Scholz, un social-démocrate, dirige en coalition avec les Verts et les Libéraux – pour qu’il prenne des mesures radicales sur l’immigration, alors que l’inquiétude sociale généralisée sur le sujet a suscité un soutien au parti populiste de droite Alternative pour l’Allemagne ( AfD).

Un Allemand sur cinq déclare désormais soutenir l’AfD, dont la politique anti-immigration dure est la pièce maîtresse de son programme. Certaines parties du parti, qui prônent également un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie et une relation réformée avec l’UE, sont sous surveillance des services de renseignement en raison de leurs opinions extrémistes et de leurs sympathies fascistes.

« Dans une société très stressée et en partie divisée, nous sommes. . . Nous définissons maintenant quelle peut être la voie à suivre pour que nous puissions à nouveau nous réunir », a déclaré Stephan Weil, Premier ministre de Basse-Saxe.

Scholz a déclaré que l’accord entraînerait un « changement massif dans la pratique » dans le traitement des demandes d’asile, avec une série de changements juridiques visant à accélérer le traitement des demandes et à restreindre les appels des demandeurs.

Le gouvernement s’efforcera de réduire le délai nécessaire pour prendre une décision initiale sur les demandes à trois mois et de limiter la procédure de recours judiciaire ultérieure à trois mois maximum.

Les demandeurs d’asile devront également désormais attendre trois ans avant d’avoir droit à l’intégralité des prestations de l’État en Allemagne, contre 18 mois actuellement.

Les prestations seront également versées sur une carte spéciale émise par l’État, donnant ainsi un meilleur contrôle sur la manière dont les demandeurs d’asile utilisent l’argent.

Le gouvernement légifèrera également immédiatement pour désigner la Géorgie et la Moldavie comme « pays d’origine sûrs », augmentant ainsi considérablement la barre pour les demandes d’asile de leurs ressortissants.

Les contrôles temporaires aux frontières qui ont été appliqués avec les autres États membres de Schengen, la Suisse, l’Autriche, la République tchèque et la Pologne, seront étendus.

Le financement a été un point de friction crucial dans les négociations. Berlin a déclaré qu’il avait accepté de verser désormais 7 500 euros par demande d’asile aux Länder, ce qui équivaut aux niveaux actuels à environ 3,5 milliards d’euros par an.

Le gouvernement n’a donné aucun calendrier pour ses propositions de traitement vers des pays tiers. La mesure a recueilli le soutien de tous les bords politiques ces dernières semaines. Outre de hauts responsables politiques de l’opposition CDU, des responsables libéraux et même verts ont exprimé un soutien nuancé, tandis que Lars Klingbeil, co-leader des sociaux-démocrates de Scholz, a exprimé lundi son soutien aux mesures en faveur des pays tiers.

Les sceptiques de cette idée, dont la chancelière, estiment qu’elle ne sera pas réalisable car il n’existe pas de pays d’accueil viables.

« Tout doit maintenant être soigneusement examiné. En fin de compte, toutes les solutions ne seront probablement pas réalisables », a déclaré Scholz, ajoutant que la coalition examinerait « rapidement » les options.