Olaf Scholz, le chancelier allemand silencieux – DW – 23/01/2024

“Regardez, voici notre chancelier, Olaf Scholz“, dit avec enthousiasme une femme en poussant deux garçons d’environ 10 ans devant les photographes de presse.

“Le petit chauve ?” » demande l’un des garçons en regardant par-dessus le ruban adhésif noir deux hommes et une femme debout à quelques mètres à côté d’un véhicule agricole, parlant de la récolte de fraises entièrement automatisée.

Des allées bouclées offraient une large place au chancelier à la Semaine verte de cette annéeune grande foire agricole à Berlin.

Il y avait aussi quelque chose de symbolique dans la distance physique. Depuis des semaines, voire des mois, de nombreux citoyens ont le sentiment que leur chancelier n’est pas tout à fait là, que sa présence se fait à peine sentir. Depuis décembre 2021, Scholz dirige un gouvernement tripartite, dont celui de centre-gauche. Social-démocrates (SPD), Légumes vertset axé sur les affaires Démocrates libres (FDP). Cela n’a pas été facile.

Jamais auparavant un gouvernement allemand n’avait été confronté à autant de problèmes. En commençant par le Guerre russe contre l’Ukraine, ce qui a rendu l’énergie rare et coûteuse et provoqué l’inflation. L’État est intervenu avec une aide financière, mais désormais les caisses publiques sont vides.

Faire du pain avec Olaf Scholz — le chancelier a fait sa tournée à la Semaine verte de Berlin Image : Sabine Kinkartz/DW

Les derniers à en ressentir les effets sont les agriculteursqui ont vu les subventions au carburant pour leurs tracteurs et leur matériel agricole réduites.

Cela pousse les agriculteurs à descendre dans la rue et de nombreux autres se joignent à leurs protestations : les artisans se plaignent des coûts excessifs et de la trop grande bureaucratie. Les conducteurs de chemin de fer se mettent en grève parce qu’ils veulent gagner plus d’argent et travailler moins.

Et qu’en est-il de Scholz et de son gouvernement ? Que font-ils à ce sujet ? Aux yeux du public, très peu.

Seulement un sur cinq est satisfait de Scholz

Le SPD, les Verts et le FDP ont déjà réalisé une grande partie de ce qu’ils s’étaient fixé dans leur accord de coalition. Mais il y a aussi eu de nombreuses querelles, notamment entre le FDP et les Verts. Scholz reste généralement en dehors de cela, et c’est ce dont les gens se souviennent.

À la mi-janvier, DW a mené une enquête aléatoire dans les rues de Berlin. Interrogée sur Scholz, une femme a déclaré : « Les gens ne se sentent pas vraiment écoutés. On a l’impression que tous les prix montent en flèche. On a le sentiment que cela ne vaut plus vraiment la peine de vivre en Allemagne. »

Selon l’institut de recherche d’opinion Infratest-dimap, seuls 19 % des électeurs sont encore satisfaits de Scholz. Aucun chancelier n’a été aussi impopulaire depuis que l’institut a commencé les sondages en 1997, lorsque Helmut Kohl était chancelier – il a été démis de ses fonctions un an plus tard.

“Il faut simplement dire aux gens d’emblée qu’il y aura beaucoup de choses à affronter et que les choses pourraient rester ainsi”, a déclaré une femme interrogée par DW.

Mais c’est exactement ce que Scholz ne fait pas. Le chancelier ne s’exprime que lorsqu’il le juge nécessaire. Lorsqu’il fait une déclaration publique, elle est toujours brève, sobre et factuelle. Ses messages tentent généralement d’apaiser le public, en lui assurant que tout ira bien. Mais cela n’a pas été convaincant.

Bien entendu, il existe de graves problèmes, a déclaré à DW Marcel Fratzscher, président de l’Institut allemand de recherche économique (DIW) à Berlin. Olaf Scholz doit rendre cela transparent.

“Il doit parler honnêtement et ouvertement de ce que le gouvernement peut et ne peut pas réaliser. Il doit présenter une vision et aussi faire preuve d’humilité. Il s’agit avant tout de s’adresser aux gens, de gagner leur confiance, y compris celle des entrepreneurs.”

Plus d’humilité et une meilleure gestion des attentes sont nécessaires. Ce n’est pas tant que Scholz reste inactif, observant les nombreuses crises du pays depuis son bureau. Selon le Bureau du Chancelier, par rapport à son prédécesseur, Angela MerkelScholz a fait davantage d’efforts pour se connecter avec les citoyens.

Mais cela s’est largement traduit par des rencontres ciblées et contrôlées, qu’il s’agisse de participation à la Semaine verte, d’accueil de chefs d’entreprise à la Chancellerie, ou encore de visite d’un hôpital ou d’une entreprise.

Les visites de la chancelière fin décembre et début janvier dans les zones dévastées par les inondations, et lors du match d’ouverture de l’équipe allemande de handball aux Championnats d’Europe, il a montré ce qui peut arriver lorsqu’il rencontre des citoyens ordinaires. Olaf Scholz a été insulté, hué et raillé.

Les messages de la chancelière ne passent tout simplement pas. Ursula Münch, directrice de l’Académie de formation politique de Tutzing au bord du lac de Starnberg, a déclaré à DW.

“Après tout, beaucoup de visibilité n’équivaut pas à beaucoup d’impact. Surtout pour un chancelier dont les gens craignent qu’il ne soit pas aussi affirmé, pas aussi visible qu’il le prétendait initialement.”

Münch fait allusion à ce que Scholz a dit un jour : « Celui qui me commande le leadership l’obtiendra. » Aux yeux du public, un chancelier doit être capable de diriger. Mais dans la coalition SPD-Verts-FDP, le chancelier se considère davantage comme un modérateur que comme un patron.

Aux yeux de ses détracteurs, la chancelière manque également de leadership sur la scène internationale. Il était absent de la critique Forum économique mondial à Davos la semaine dernière, sans explication.

Il n’est pas étonnant que le ressentiment grandisse également au sein du propre parti de la chancelière, les sociaux-démocrates : le magazine Le Spiegel fait déjà état de réunions secrètes pour discuter de la possibilité que le très apprécié ministre de la Défense Boris Pistorius se présente au SPD aux prochaines élections de l’automne 2025 à la place de Scholz. Qu’a dit Scholz à propos de telles rumeurs ? Aucun commentaire.

Cet article a été initialement rédigé en allemand.

