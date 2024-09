Le chancelier allemand sortant semble avoir eu un moment de lucidité quant à son engagement diplomatique avec la Russie

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a fait sensation. Pas par un certain succès, par exemple dans les élections, dans l’économie ou dans la politique intérieure et extérieure. Scholz ne fait pas ce genre de choses. Pour un homme avec ses audiences, plaire à la foule n’est même pas une option.

Même si cela peut effectivement signifier que les jours de Scholz sont comptés, comme le suppose le Telegraph britanniqueles défaites dévastatrices que son parti social-démocrate et ses partenaires de coalition « feux tricolores » – les Verts et les Libéraux libéraux du marché – viennent de subir aux élections régionales en Thuringe et en Saxe ne sont que la pointe de l’iceberg, comme le montrent systématiquement les sondages : une énorme défaite 77% des Allemands considèrent leur dirigeant actuel « führungsschwach » (faible à, eh bien, diriger); son personnel « popularité » – vraiment, l’impopularité – la cote vient de s’effondrer d’une triste 14e place à une 18e place comiquement catastrophique. Seulement 23% Je veux qu’il essaie de se présenter à nouveau aux élections, et même dans son propre parti, la majorité est contre cette idée.

Et ce n’est pas seulement lui mais aussi son équipe : 71% des Allemands Je pense que son gouvernement fait du mauvais travail. Un compromis difficile – et déplorable – sur le budget 2025 obtenu en juillet au sein de la coalition divisée de Scholz n’a pas inspirer l’espoir:Seuls 7 % des électeurs estiment que la coalition « partenaires » 10 % des sondés pensaient que la situation ne ferait qu’empirer et 79 % qu’elle resterait aussi désastreuse qu’elle l’était. Alors que le gouvernement de Scholz avait promis que le nouveau budget allait enfin relancer l’économie allemande en difficulté, 75 % des Allemands ne croyaient pas à cette promesse. Et qui peut les blâmer ? L’économie allemande, entravée à la fois par des contraintes budgétaires auto-imposées qui excluent toute politique de relance et par l’abandon insensé de l’énergie russe bon marché, stagne depuis 2018; à partir de maintenant, il est entré dans une « récession technique ».

C’était l’ambiance à la fin du mois de juillet. La situation risque d’être bien pire aujourd’hui : le compromis budgétaire bancal de la coalition est vivement critiqué, entre autres, par le professeur Hanno Kube, « l’un des juristes constitutionnels les plus respectés » d’Allemagne, selon le magazine d’information Der SpiegelIl faut rappeler que Kube a déjà contribué à faire tomber les pratiques comptables douteuses de Berlin, déclenchant une crise politique profonde et retentissante que les complices des feux tricolores n’ont jamais complètement surmontée.















Et Volkswagen, rien de moins qu’un symbole national et de loin le plus gros employeur d’Allemagne dans le secteur automobile, vital mais en déclin dans le pays, a mis fin à sa garantie d’emploi et se prépare Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, l’Allemagne a été le théâtre de fermetures d’usines et de licenciements massifs. Il est difficile d’exprimer à quel point ce choc psychologique est dur. En tant qu’Allemand, permettez-moi de le formuler ainsi : imaginez perdre la Première Guerre mondiale et un championnat du monde de football en même temps. Exagération ? Coupable. Mais pas de beaucoup.

Nous pourrions prolonger la douloureuse litanie des échecs de Berlin sur le plan intérieur, mais l’essentiel devrait être clair dès à présent : le profil de Scholz en tant que dirigeant allemand est celui d’un perdant résolu et implacable. Même son « Le changement de temps » (« changement d’époque »), c’est-à-dire une politique de russophobie et de réarmement, est coincée comme un camion allemand quelque part à l’ouest de Moscou en novembre 1941.

La russophobie se porte bien, mais c’est la partie la moins chère. Le réarmement, pas tant que ça : l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, qui fait autorité, vient de publier un rapport. trouvé – surprise, surprise – l’industrie d’armement russe est très efficace, alors que l’Allemagne est boiteuse sur les deux pieds. Prenons l’exemple des chars, une spécialité historiquement allemande : en 2004, l’Allemagne en possédait encore 2 389 ; en 2021, il en restait 339. Pour retrouver les chiffres de 2004, il faudra, à l’heure actuelle, « Le changement de temps » rythme, jusqu’en 2066. Avec l’artillerie de base – sans blague – nous parlons cent ans pour revenir à ce qui était il y a 20 ans. Mais alors, comment s’armer rapidement si on laisse aussi ses maîtres à Washington et les fous verts de son propre cabinet ruiner son économie ?

Et pourtant, Scholz a réussi à attirer l’attention nationale et internationale, notamment en déclarant que le temps était venu de négocier la paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et, fait encore plus sensationnel, il a émis l’idée incroyablement innovante – du moins en Occident – ​​que la Russie, l’une des parties au conflit, devrait être présente dans la salle !

Cela ressemble presque à une redécouverte timide de cet art ancien si longtemps oublié dans le « valeur-« et « basé sur des règles » Occident : diplomatie. Selon des fuites, mais pas invraisemblable rapportsla chancellerie allemande travaille même sur un plan spécifique pour la paix – déjà baptisé « Minsk III » Cela implique que l’Ukraine cède officiellement des territoires à la Russie. En d’autres termes, si un tel plan est réellement en préparation, il implique d’accepter que l’Ukraine a perdu la guerre, tout comme l’Occident, y compris l’Allemagne, le plus grand pays à avoir perdu la guerre. supporter de l’Ukraine après les États-Unis.















Scholz le nie bien sûr, mais sa déclaration marquerait un changement de cap clair, si Si la Russie refuse de livrer à Kiev les fameux missiles Taurus, dont on parle beaucoup plus loin, cette question a éclipsé son engagement massif et – jusqu’à présent, du moins – rigide en faveur de la stratégie occidentale désespérée mais obstinée de soutien illimité à l’Ukraine sans tentative sérieuse de négocier avec Moscou et de contraindre l’Ukraine à être réaliste. Il serait tentant de spéculer que la récente « révélations » La participation de l’Ukraine aux attaques terroristes du Nord Stream contre l’Allemagne a sans doute contribué à faire changer d’avis Scholz, même si ce n’est que de façon très vague. Mais ce serait une erreur. Se sentir offensé par une attaque brutale, extrêmement dommageable et totalement humiliante contre l’Allemagne, ce n’est tout simplement pas le style de ce chancelier.

Mais à un an des élections fédérales, la raison de son apparent revirement – ​​pour reprendre la géométrie originale d’Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères – est évidente. C’est probablement le facteur le plus important du fiasco de Scholz en Thuringe et en Saxe, qui va se répéter dans moins de deux semaines au Brandebourg. De nombreux électeurs en ont assez des coûts et des risques qu’implique une marche au pas avec les États-Unis vers une défaite par procuration en Ukraine. À cet égard, la soudaine redécouverte de la diplomatie par Scholz relève d’un opportunisme simple et instinctif, tout comme son ministre de l’Intérieur. Nancy Faeserc’est soudain volte-face sur le renforcement des contrôles aux frontières et rendre la migration plus difficile en général.

En bref : dans la politique allemande, il y a du sang dans l’eau, notamment celui du gouvernement de Scholz, qui est gravement blessé. Il n’est pas étonnant que les requins tournent autour, et la déclaration brève – quoique quelque peu alambiquée – de Scholz sur la tentative de faire la paix par des négociations n’a fait qu’aiguiser leur appétit. Comme on pouvait s’y attendre, il y a eu des dénonciations qui, en substance, reviennent à l’accusation néo-maccarthyste de « trahir l’Ukraine ». Par exemple, Roderich Kiesewetter, porte-parole de la politique étrangère des chrétiens-démocrates conservateurs (CDU), toujours politiquement extrême et intellectuellement basique, a appelé en février à «porter la guerre en Russie« En détruisant des installations militaires et des ministères à Moscou, Kiev a récemment fait de son mieux pour suivre les conseils de Kiesewetter, avec son opération kamikaze de Koursk. Résultat : un fiasco sanglant et contre-productif, accélérant la défaite de l’Ukraine.

Mais Kiesewetter ne serait pas Kiesewetter s’il était capable d’apprendre de l’expérience. Fortement irrité par la démonstration de raison très timide de Scholz, il accuse le chancelier qui tente d’imposer une « pseudo-paix » sur Kiev et affaiblir la sécurité de l’Allemagne et de l’Europe. En général, la CDU, dans l’opposition mais qui se porte bien, tire le meilleur parti de l’incohérence de Scholz en recyclant des arguments occidentaux mortellement fatigués à propos « Rendre service à Poutine » et « récompenser l’agresseur ». Franchement : bla bla bla, alors que les Ukrainiens meurent en masse dans une guerre déjà perdue.

Pendant ce temps, la coalition de Scholz « partenaire, » Les Démocrates libres font le même bruit que la CDU. De l’autre côté, le parti de droite/extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), le parti de gauche conservateur BSW de Sarah Wagenknecht (les deux grandes gagnantes des élections de Thuringe et de Saxe) et le parti Die Linke sont bien plus favorables à la paix avec la Russie que Scholz. Mais ils ne lui offriront pas non plus, à juste titre, de points bonus car il a dit trop peu et trop tard.















De plus, il est déjà clair que la sortie de Scholz ne se résumera qu’à des mots, pour deux raisons : Moscou a déjà fait savoir qu’il ne pouvait pas la prendre au sérieux, car, premièrement, Washington est silencieuxet ce sont les États-Unis qui mènent la barque en Occident ; et, deuxièmement, pas de négociations Il est possible que des attaques soient possibles avant que l’incursion ukrainienne à Koursk ne soit terminée. Autrefois, lorsque Berlin n’était pas aussi totalement soumis à Washington qu’il l’est devenu sous Scholz – l’homme au sourire accommodant qui ne craint pas vraiment qu’un ou deux pipelines explosent – la réponse de la Russie aurait très bien pu être différente. Mais vendre les restes de son « agence » – comme on le dit dans le cas de l’Ukraine – a eu des conséquences pour l’Allemagne.

L’autre raison pour laquelle les gens raisonnables ne peuvent que considérer le discours de Scholz comme vide de sens est que le chancelier allemand lui-même a, comme on pouvait s’y attendre, déjà pris peur et fait marche arrière. Il a maintenant ajouté des avertissements selon lesquels la Russie ne doit pas s’attendre à ce que « encore plus de territoire ukrainien » – d’ailleurs, « encore plus » Que faire exactement ? – et une exigence, implicite mais claire, selon laquelle la Russie aurait dû d’abord accepter un cessez-le-feu. Scholz doit savoir que c’est une hypothèse totalement infondée, puisque Moscou a exclu une telle démarche. En fait, le chancelier a déjà enterré sa propre imitation d’initiative.

C’est une fin triste, rapide et prévisible pour ce qui n’apparaît déjà plus que comme un discours insignifiant émanant d’un homme qui est à la fois un canard boiteux dans son pays et une non-entité à l’étranger. Mais, quoi qu’on en dise, c’est dans son style.