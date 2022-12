Ola et James Jordan semblent plus minces que jamais le jour de Noël après une énorme perte de poids

OLA et James Jordan avaient l’air en pleine forme le jour de Noël après leur perte de poids.

Les anciens professionnels de Strictly Come Dancing ont retrouvé la forme après avoir pris du poids après la naissance de leur fille Ella, leur unique enfant, en 2020.

Ola, 40 ans, avait précédemment admis qu’elle était “horrifiée” et “déçue” par ce qu’elle percevait comme son “maman bod” après avoir partagé une photo de vacances peu flatteuse avec des abonnés Instagram en juillet.

Mais maintenant, le couple a l’air plus mince que jamais alors qu’il a posté une vidéo à ses fans sur Instagram – taquinant une nouvelle annonce à venir.

Le couple a dit à leurs fans qu’ils pouvaient “manger autant” qu’ils voulaient à Noël car ils les aideraient.

James a lancé la vidéo : “Notre message de Noël pour vous est de vous faire plaisir autant que vous le souhaitez, ne vous sentez pas coupable de tout manger, n’est-ce pas Ella, a-t-il dit avant de se tourner vers sa fille.”

Il a poursuivi : « Mangez le pudding de Noël, mangez les chocolats, ayez des farces en plus, buvez un verre, un bon Bailey’s pourquoi pas. Parce que demain, nous allons vous aider à tout régler.

Ola a ensuite ajouté: “Alors faites attention à notre grande annonce demain.”

James a légendé le doux message de Noël: «Mangez, buvez et soyez joyeux les gars! Si vous ne pouvez pas abuser aujourd’hui, quand le pourrez-vous ? ! Mais ne vous inquiétez pas si vous avez envie d’un pudding de Noël ce soir – nous avons des nouvelles passionnantes à venir demain.

Le couple de télé, accompagné de leur adorable fille, a ensuite dansé et chanté “We Wish You a Merry Christmas” à leurs followers.

Le couple – qui a joué en tant que strictement professionnel de 2006 à 2013 – s’est marié en 2003 et a accueilli leur premier enfant Ella ensemble en 2020.

Ella, maintenant âgée de deux ans, a été conçue après une série de FIV, Ola et James étant auparavant incroyablement ouverts sur leur bataille pour concevoir.

Elle a dit au Sun : “Vous ne pensez pas que vous allez devoir passer par la FIV jusqu’à ce que cela ne se produise pas avant longtemps et que vous vous disiez ‘il y a un problème, nous devons l’examiner’.”

« Donc, je suppose que j’essaierais plus tôt. Mais ensuite, nous avons eu une carrière, nous faisions des choses, nous étions occupés. Je suppose que tu n’es jamais prête, mais j’aurais certainement (j’aurais essayé plus tôt) si j’avais su que j’allais avoir du mal à tomber enceinte.

