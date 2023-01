Ola et James Jordan ont l’air plus minces que jamais sur Lorraine alors que la star de Strictly est au bord des larmes à cause de la lutte contre le poids

OLA et James Jordan semblaient aujourd’hui plus minces que jamais lors d’une apparition sur Lorraine d’ITV où ils se sont ouverts sur leur lutte contre le poids.

Les favoris de Strictly ont décalé plus de 7e qu’ils ont gagné entre eux après qu’Ola ait eu sa fille Ella, maintenant âgée de deux ans.

Instagram

Les stars de Strictly ont décidé de changer leurs habitudes et ont partagé des photos avant et après de leur corps[/caption] Instagram

Ola a maintenant l’air plus mince que jamais et a montré sa perte de poids dans les coulisses de Lorraine[/caption]

Ils ont provoqué un choc lorsqu’ils ont révélé qu’ils avaient pris du poids l’année dernière et gagné ce qu’ils appelaient des “corps de maman et de papa”.

Ola est passée d’une taille huit à une taille 12-14, pesant 11 livres et 9 livres, ce qui, selon elle, s’est produit après avoir abandonné l’entraînement et vécu de la malbouffe.

S’adressant à l’hôte Lorraine Kelly aujourd’hui, Ola, 40 ans, a déclaré: «Je n’étais vraiment pas moi-même. Je ne m’étais jamais senti comme ça.

« Le tournant est venu quand je n’ai pas voulu sortir. Je ne voulais pas m’habiller. Alors je suis resté et j’ai bu un verre de vin.

Ola avait l’air prête à pleurer en disant: “Je n’étais vraiment pas moi-même Lorraine.”

Ils ont publié un programme de régime et d’exercice appelé Dance Shred et avec l’aide de la célèbre diététicienne Jo Travers et de la nutritionniste Amanda Ursell, ils ont conçu un régime dans lequel ils mangent des petits-déjeuners, des déjeuners et des dîners à calories contrôlées et deux collations quotidiennes.

Orla a 1 500 calories par jour, James 1 900.

Le poids a commencé à chuter après avoir commencé le régime en juillet et en deux semaines, 5 pieds 11 pouces, James était plus léger de 10 livres, tandis que 5 pieds 3 pouces Ola avait perdu 1er 2 livres.

La perte de poids s’est poursuivie à deux à trois livres par semaine.

Ola dit : « La beauté de ce plan est que vous n’avez pas faim parce que vous pouvez prendre deux collations par jour entre les repas.

Nous avons perdu du poids en six mois, une façon saine de le faire.

James ajoute : « Parce que nous n’avons rien éliminé de notre alimentation, ce plan est facile à suivre. Les recettes sont économiques en ces temps difficiles, à partir de seulement 70p par tête.