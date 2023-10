OL Reign se contente d’un match nul et vierge lors du dernier match à domicile de Megan Rapinoe en saison régulière

En termes de fête de départ à la retraite, rares sont ceux qui pourraient rivaliser avec les festivités « Forever Reign : A Celebration of Megan Rapinoe » pour honorer la carrière de l’attaquante dans la National Women’s Soccer League.

Vendredi, le groupe Reign City Riot et d’autres personnes présentes dans la foule de Lumen Field portaient des perruques rose barbe à papa en l’honneur de l’attaquant. La star de l’équipe nationale féminine des États-Unis s’est teint les cheveux avant une Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 historique en France et leur couleur a évolué au fur et à mesure du déroulement du tournoi. Les Américains ont remporté le titre tandis que Rapinoe a remporté le Ballon d’Or et le Soulier d’Or.

Il y avait des cascades de cartes colorées, des hommages vidéo et des larmes. Mais en ce qui concerne le football proprement dit – avec une place pour les séries éliminatoires à gagner – le Reign a eu du mal dans le dernier tiers contre le Washington Spirit. Les deux équipes se sont soldées par un match nul et vierge.

Le Reign a reçu de l’aide pour conserver la sixième et dernière place en séries éliminatoires. Le Racing Louisville a remporté une victoire 3-2 contre l’Orlando Pride lors du match précédent de vendredi. Le Pride est sous la ligne avec 28 points tandis que le Racing est huitième avec 27 points.

L’attaquant du Spirit Trinity Rodman a tenté de gâcher la cérémonie à la 52esd minutes et secondes mi-temps des arrêts de jeu. La première tentative dans la surface a dû être renversée par-dessus la barre transversale par la gardienne de Reign, Claudia Dickey. Le tir bas dans le temps additionnel a dû être repoussé par Dickey pour préserver la cage inviolée.

Dickey a également été appelé à l’action à la 89e minute lorsque Dorian Bailey s’est opposé à un tir en profondeur. Le gardien l’a frappé par-dessus la barre transversale.

Rapinoe a fait se lever la foule à deux reprises en seconde période avec des échappées vers le but. Son tir du pied gauche à la 61St a été sauvé par le gardien Aubrey Bledsoe Kingsbury.

Jess Fishlock n’a pas réussi à saisir un joli centre de Rapinoe à la 82sd pour marquer le premier but.

Rapinoe portait le groupe du capitaine à la place du défenseur Lu Barnes. The Reign était sans Rose Lavelle (jambe), Sofia Huerta (jambe), Alana Cook (suspension) et Nikki Stanton (suspension) vendredi.

Les Reign (8-4-9) disputeront leur finale de saison régulière sur la route contre les Red Stars de Chicago le 15 octobre.

Rapinoe a mis fin à une carrière de 17 ans au sein de l’équipe USWNT devant 25 622 personnes au Soldier Field de Chicago. La native de Redding, en Californie, a débuté sa carrière professionnelle en 2009 et a joué la plus longue période avec Reign à 11 ans.

Le club a établi un record de fréquentation en championnat vendredi avec 34 130 Lumen remplis pour son dernier match à domicile de la saison régulière.

Aucune mise à jour en vente

La commissaire de la NWSL, Jessica Berman, s’est entretenue avec les médias avant le match de vendredi et a déclaré qu’il n’y avait « aucune mise à jour importante » concernant la vente du Reign.

OL Groupe, basé en France, a acheté le club fondateur en 2019, en changeant la marque et les couleurs, et a mis l’équipe en vente en avril 2023.

« Plusieurs soumissionnaires sont intéressés », a déclaré Berman. « Nous croyons en un processus qui nous permettra d’obtenir le meilleur résultat possible pour trouver le bon propriétaire doté des ressources appropriées pour amener ce club au niveau supérieur et nous travaillons en très étroite collaboration avec la propriété actuelle pour garantir que cela se produise de manière appropriée. chronologie. »