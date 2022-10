OL Reign revendique le NWSL Shield avec une victoire confortable sur Orlando

OL Reign sera la tête de série n ° 1 des éliminatoires de la NWSL 2022, qui débuteront le 15 octobre. Stephen Brashear – USA TODAY Sports

OL Reign a remporté le NWSL Shield 2022 après une victoire 3-0 sur Orlando Pride au Lumen Field samedi. Le bouclier est décerné au club avec le meilleur bilan à la fin de la saison régulière.

The Reign est en tête du classement avec une fiche de 11-4-7 et sera classé premier pour les éliminatoires de la NWSL 2022, qui débuteront le 15 octobre, ce qui signifie qu’ils obtiendront à la fois un laissez-passer au premier tour et un avantage sur le terrain pour les demi-finales.

Le championnat NWSL est prévu pour le 29 octobre à Audi Field à Washington, DC

Chaque joueur de la liste Reign gagnera un bonus de 10 000 $ dans le cadre de l’engagement de la ligue à soutenir une rémunération équitable pour la NWSL – la première fois qu’un bonus pour gagner le bouclier a été offert.

“Je tiens à féliciter OL Reign pour son incroyable succès cette saison”, a déclaré la commissaire de la NWSL, Jessica Berman. “Ce fut une saison régulière particulièrement compétitive et j’applaudis l’équipe pour tout le travail acharné qu’elle a fourni pour réaliser cet exploit. J’ai hâte de les voir concourir dans ce qui sera sûrement une post-saison passionnante.”

L’attaquante du règne et des États-Unis Megan Rapinoe a fait sa 100e apparition en saison régulière lors de la victoire de l’équipe contre Orlando, et elle a couronné l’occasion en inscrivant le premier but du match. D’autres frappes de Jordyn Huitema et Bethany Balcer ont aidé Reign à une victoire confortable.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.