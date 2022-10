OL Reign peut-il mener Shield jusqu’en finale ?

Lorsque OL Reign a décroché son troisième et plus improbable bouclier à la fin de la saison régulière de la Ligue nationale de football féminin, elle est instantanément devenue la favorite des séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 1. Maintenant, le Reign vise à revenir au championnat NWSL pour la première fois depuis 2015 et ouvrira sa campagne d’après-saison dimanche, lorsqu’il accueillera le Kansas City Current, la tête de série n ° 5.

Mais contrairement à ce qui pourrait être suggéré en remportant le NWSL Shield, le prix de la ligue pour la meilleure équipe de la saison régulière, le Reign n’a pas dominé son chemin jusqu’en 2022. Contrairement aux précédentes victoires du Reign Shield au début de la NWSL, celui-ci n’a pas été facile.

Pour commencer, réfléchissez à la façon dont ils ont obtenu le Shield le dernier jour de la saison : le Reign a battu l’Orlando Pride 3-0 quelques heures après que leurs rivaux et favoris de la saison, les Portland Thorns, aient trébuché sur un match nul 3-3 sur la route. à la dernière place du NJ / NY Gotham FC.

Le résultat de Portland a ouvert la porte au règne pour remporter le bouclier d’un point, alors que le règne n’avait pas terminé la semaine précédente cette saison en haut du tableau.

La victoire du Reign pour clôturer la saison était une quatrième consécutive et une prolongation d’une séquence de sept matchs sans défaite en championnat qui a aidé l’équipe de Seattle à chasser le Shield. Leur dernière défaite ? Défaite 2-1 à domicile le 7 août contre le Houston Dash.

Avec le recul, cette perte semble avoir été un tournant. Ce jour-là, le Reign ne menait que 1-0 à la mi-temps malgré sa domination sur le Dash. Ensuite, l’attaquant du Dash Ebony Salmon a marqué deux fois en deux minutes et le Reign est tombé à la sixième place, juste au-dessus de la ligne des séries éliminatoires.

“J’ai l’impression que ce groupe avait un choix à faire après le match de Houston à domicile : quelle équipe allons-nous être ?” L’entraîneur du règne, Laura Harvey, a récemment déclaré. “Allons-nous être cette équipe qui joue un excellent football, crée une tonne d’occasions, mais n’y arrive pas tout à fait? Il y avait une chance que nous n’allions pas entrer dans les séries éliminatoires …

“J’ai l’impression que quelque chose a changé dans le groupe cette semaine-là où il y a eu un véritable changement de mentalité, nous savons que nous sommes bons. Nous savons que nous sommes talentueux. Nous savons que nous avons la capacité de gagner des matchs parce que nous avions été Nous avions créé tellement d’occasions dans les matchs et non pas puni les équipes. Vous pourriez avoir cela comme histoire, n’est-ce pas ? Nous n’avons pas réussi parce que nous n’avons pas pu concrétiser nos occasions. Mais depuis lors, nous avons trié de s’est un peu transformé en une équipe différente.”

OL Reign a décroché le NWSL Shield pour le meilleur record de la saison régulière en tant que groupe collectif. Maintenant, ils doivent essayer de passer les séries éliminatoires de la même manière. Jayne Kamin-Oncea/USA AUJOURD’HUI Sports

Ce qui a suivi a été une victoire catégorique 4-1 sur Gotham en difficulté et un trophée dans la Women’s Cup, un tournoi sur invitation qui comprenait des victoires pour le règne sur le Club America du Mexique et les hôtes du Racing Louisville. Fin août, Harvey a qualifié la semaine à Louisville de “l’un des moments les plus fiers que j’ai eu en tant qu’entraîneur”.

Alors que le trophée de la Coupe féminine a ajouté de l’élan à la forme du règne, tout aussi important dans leur course vers le Bouclier a été une victoire spectaculaire de 2-1 contre Orlando le 26 août pour mettre fin à un voyage sur la route. L’attaquante du règne Megan Rapinoe a marqué le vainqueur du match dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps.

“Je veux dire, j’ai juste l’impression que c’est ce moment de la saison”, a déclaré Rapinoe par la suite. “Comme, c’est notre saison. Nous n’avons évidemment pas remporté les séries éliminatoires. Nous avons perdu des points importants plus tôt dans la saison. C’est le moment critique de la saison où soit vous gagnez, soit vous ne récupérez pas assez points.”

Le différentiel de talent du règne

Le rôle de Rapinoe dans le revirement du règne est indéniable.

La joueuse de 37 ans a joué un nombre limité de minutes au début de la saison alors qu’elle luttait contre les blessures. Le chemin du retour l’a amenée à se demander parfois si elle devait prendre sa retraite. Ensuite, elle a rejoint l’équipe nationale féminine des États-Unis en juin pour le championnat CONCACAF W, se rétablissant en tant que membre central de l’équipe alors que le manager Vlatko Andonovski avait mis de côté d’autres vétérans.

Les sept buts et les quatre passes décisives de Rapinoe pour le règne sont survenus en neuf matchs depuis son retour du championnat CONCACAF W à la mi-juillet.

Comme ce fut le cas avec Rapinoe, un manque de talent n’a jamais été un problème – avant leur redressement à la fin de l’été, les résultats du règne ne correspondaient tout simplement pas à leur talent.

jouer 1:15 Megan Rapinoe marque sur place pour mener OL Reign à une victoire 1-0 sur le Gotham FC en NWSL.

Le règne a abandonné des matchs gagnables et a traîné au début de la saison qui, comme la plupart des équipes de la ligue, a chargé leurs jambes avec des déplacements lourds et des revirements rapides grâce aux demi-finales de la NWSL Challenge Cup. Un voyage à Los Angeles le 30 juillet a incarné les incohérences : Angel City FC a pris les devants 2-0 après 28 minutes avant que le Reign ne marque trois fois dans la dernière demi-heure, dont un vainqueur à la 89e minute de Tobin Heath.

Mais finalement, tous les talents ont cliqué pour mettre en place la fin de la saison du règne. Rose Lavelle a connu sa meilleure et plus constante saison en tant que professionnelle. Sofia Huerta a été la meilleure arrière latérale de la NWSL cette année, sa première saison à ce poste à plein temps. Jess Fishlock a poursuivi sa saison MVP 2021 avec une autre présence régulière en tant que moteur du règne.

Un peu discrètement, le Reign a également compilé la meilleure saison défensive de la ligue, ne concédant que 19 buts en 22 matchs. Ils l’ont fait avec le partant de première année Phallon Tullis-Joyce devant le filet. Ils n’ont pas marqué au rythme de leurs rivaux du sud, les Portland Thorns empilés, qui ont mis en place une série ridicule d’attaques, marquant 49 buts en 22 matches. Les Thorns ont cependant accumulé certains de ces buts, battant Houston 4-0 et Orlando 6-0 lors de matchs consécutifs en juin, suivis d’une raclée 5-0 de Gotham en juillet.

Portland a également trébuché en août juste au moment où le règne commençait à monter en flèche. Les Thorns n’ont pris que quatre points en quatre matches de championnat et n’ont pas remporté leurs deux matches amicaux lors de la Women’s International Champions Cup. Portland a corrigé son cap en septembre, mais le règne est resté implacable.

Tout a culminé avec la finale de la saison régulière. La décision malavisée de la NWSL d’étaler les finales de la saison régulière sur trois jours différents signifiait que le match Reign-Orlando était le dernier d’un samedi soir, un coup d’envoi à 22 h HE. Le coup de sifflet final a retenti sur le match nul décevant des Thorns dans le New Jersey avant même que le règne ne commence les échauffements, ce qui signifie que le règne savait qu’il pouvait sécuriser le bouclier avec une victoire.

“Il fallait beaucoup de choses pour que cela nous revienne aujourd’hui”, a déclaré Fishlock, rayonnant, après la victoire décisive de Shield. “Je ne vais pas vous mentir, après la première mi-temps du match de Gotham, j’étais comme, ‘Ah, il n’y a aucune chance en enfer.’ Mais merci, Gotham, nous apprécions cela. Dès que c’était entre nos mains, je ne plaisante pas, je n’avais pas de soucis. Parce que notre équipe et notre mentalité et les joueurs que nous avons, et la performance que nous avons eue ce soir, je Je pense que c’était extrêmement professionnel.”

Fishlock était sur le podium avec Rapinoe et Lauren Barnes, trois joueuses qui font partie du Reign depuis cette saison inaugurale de la NWSL en 2013. Tous les trois faisaient également partie intégrante des équipes qui ont remporté le Shield en 2014 et 2015 mais ont perdu contre le FC Kansas City en le championnat NWSL à ces deux occasions.

The Reign, dirigé en partie par Rose Lavelle lors de sa meilleure saison en tant que professionnelle, a battu ses rivaux du nord-ouest du Pacifique, les Portland Thorns. Soobum Im/Getty Images

L’équipe Reign de 2014 était sans doute la meilleure de l’histoire de la ligue, un groupe – dirigé par Harvey lors de son premier passage en tant qu’entraîneur-chef – qui est resté 16 matchs sans défaite pour commencer la saison et n’a perdu que deux fois toute l’année. Ils ont remporté le Shield par 13 points cette saison-là.

Cette année était différente, a déclaré le trio, et cela est évident. Les courses pour le Shield et les dernières places en séries éliminatoires se sont déroulées dans les dernières minutes de la saison. Jusqu’aux deux dernières semaines de la saison régulière, une égalité à six pour la première place était une possibilité qui ne semblait guère trop absurde.

Le San Diego Wave FC a passé la moitié de la saison en tête du classement mais a terminé troisième. Le Kansas City Current a également eu une chance au Shield le dernier week-end, après le match nul de Portland, mais le Current a perdu à Louisville et est tombé à la cinquième place. Ces types de marges sont sans précédent, même pour une ligue généralement serrée.

“Je le dis depuis 10 ans, depuis que j’ai mis les pieds dans cette ligue : je ne sais pas pourquoi le Bouclier n’est pas célébré avec beaucoup plus de respect”, a déclaré Fishlock. “Parce que je vais vous dire quelque chose : gagner cette ligue tout au long de l’année, être au sommet de la ligue n’est pas facile. J’ai gagné des ligues partout – c’est la chose la plus difficile à faire ici. .”

Momentum et périodes de refroidissement dans le NWSL

Le règne a célébré son bouclier avant une nouvelle interruption de sa saison – une pause internationale potentiellement mortelle. Harvey a souligné plus tôt dans la saison que toutes leurs grandes victoires ont semblé de courte durée car elles sont survenues juste avant les fenêtres internationales. D’abord, le retour à Los Angeles, puis la victoire tardive à Orlando.

Une autre pause a immédiatement suivi la fin de la saison régulière de la NWSL – l’équipe nationale américaine, avec les joueurs de Reign Rapinoe et Lavelle, a passé la pause à perdre contre l’Angleterre et l’Espagne – ce qui signifie que le règne aura eu trois semaines de congé au moment où ils prennent le terrain dimanche.

Si les séries éliminatoires sont sur le point de culminer au bon moment, les fidèles du règne peuvent être mal à l’aise sans savoir si le règne entrera en séries éliminatoires toujours sous une forme brûlante ou refroidi par la pause.

Attendre le règne, cependant, est une affaire inachevée, comme l’appelait Rapinoe. Il y a eu la déception de 2014 et 2015. L’année dernière, le Reign a presque chassé les Thorns pour le Shield, mais a raté deux points avant de perdre contre le Washington Spirit en demi-finale.

“Cela a été insaisissable”, a déclaré Rapinoe. “Nous n’avons pas oublié – jamais – les championnats que nous avons perdus après des années dominantes. Donc, nous voulons continuer cette forme dans laquelle nous sommes. J’ai l’impression que nous avons un très bon élan.”

Harvey a noté que la plupart des champions de la NWSL d’antan n’étaient pas l’équipe la plus dominante de la ligue, mais plutôt l’équipe sous la bonne forme au bon moment. Ce n’est pas tout à fait vrai – le North Carolina Courage est passé fil à fil en 2018 et 2019 – mais c’est ainsi que la vie s’est déroulée pour le règne auparavant.

De gauche à droite : La milieu de terrain Jess Fishlock, l’entraîneur Laura Harvey et la défenseure Lauren Barnes célèbrent après un match cette saison. Stephen Brashear – USA TODAY Sports

La célébration du Bouclier de cette année était quelque part entre mesurée et à part entière, un espace que le règne a habité auparavant. Barnes, Fishlock et Rapinoe ont craqué des bières de fête Michelob Ultra sur le podium pour la conférence de presse d’après-match et étaient clairement prêts pour plus une fois la caméra éteinte. Ils savaient aussi que ce n’était pas la fin de leur tâche collective.

Pour un moment, au moins, le Bouclier est ce qui comptait. Pourtant, rien ne cache les échecs du règne lors des séries éliminatoires passées. Cette année, avec une équipe en si bonne forme, c’est le moment idéal pour changer cela.

“Nous aimons gagner”, a déclaré Harvey lors de la dernière journée de la saison régulière. “Nous avons aimé gagner toute l’année. Je pense que c’est en grande partie pourquoi nous avons pu nous lancer et montrer la qualité que nous avions. Gagner des matchs dans cette ligue est vraiment difficile, et quand vous le faites, vous devriez le célébrer. Nous avons célébré chacun d’entre eux cette année. Tous les 11 matchs que nous avons célébrés comme si nous avions gagné la ligue – ce soir a juste duré un peu plus longtemps.

“Mais oui, nous avons de plus grands objectifs.”