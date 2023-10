OL Reign et Spirit font match nul lors du dernier match de saison régulière de Megan Rapinoe en NWSL

L’OL Reign et le Washington Spirit ont terminé sur un match nul 0-0 lors du dernier match de saison régulière de Megan Rapinoe dans la NWSL, vendredi. Voici ce que vous devez savoir :

Lumen Field a accueilli 34 130 fans, un nouveau record de fréquentation dans la NWSL.

Claudia Dickey a réalisé le meilleur arrêt de la soirée pour empêcher une tentative Spirit à bout portant de Trinity Rodman dans les arrêts de jeu, préservant ainsi sa cage inviolée.

Le Reign est désormais à 8-8-5, tandis que le Spirit détient un record de 7-5-9.

34 130 👀 Il y a un nouveau record de fréquentation dans le #NWSL pic.twitter.com/aZGIRb9NFD – L’Athlétisme (@TheAthletic) 7 octobre 2023

Comment Reign a célébré Rapinoe

Il y a eu une longue cérémonie d’avant-match et une autre prévue après le match, mais il n’y a pas eu beaucoup de feux d’artifice de la part du Reign ou du Spirit lors du match nul 0-0 vendredi soir. L’autre match de vendredi soir a un peu aidé les deux équipes, le Racing Louisville FC venant de l’arrière pour maintenir l’Orlando Pride hors du top six, mais les deux équipes se sentiront un peu déçues par leurs performances.

Meilleure nouvelle, OL Reign a établi un nouveau record de fréquentation grâce à l’aide de la célébration de Rapinoe et à un temps d’automne parfait dans le nord-ouest du Pacifique. Après avoir été au Lumen Field alors qu’ils n’ont pas réussi à atteindre 10 000, l’énergie était sensiblement différente vendredi soir, surtout en fin de match alors que le Reign a eu quelques regards sur le but.

Il est impossible d’oublier que cette équipe est en transition, non seulement depuis le départ de Rapinoe, mais depuis des mois qu’elle est sur le marché pour un nouveau propriétaire. Une seule marque de fréquentation comme celle-ci n’influencera peut-être pas le prix d’achat, mais elle est désespérément nécessaire pour créer un public plus durable à Seattle. — Meg Linehan, rédactrice senior sur le football féminin

(Photo : Steven Bisig / USA aujourd’hui)