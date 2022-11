Sinatra et Barbato ont eu trois enfants ensemble, dont Nancy, Frank Jr. et Christina ou “Tina”. Nancy, l’aînée, était chanteuse et actrice et Frank Jr. était chanteur, auteur-compositeur et chef d’orchestre. La plus jeune enfant, Tina, est devenue femme d’affaires, productrice de films, agente et mémorialiste. Elle a écrit un livre intitulé “My Father’s Daughter” publié en 2000. Photographié ici est Sinatra et Tina. (Getty Images)