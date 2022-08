Oksana Pokalchuk d’Amnesty International démissionne suite à un rapport sur l’Ukraine

Elle a déclaré que si elle était fière du travail accompli par Amnesty International pour mettre en lumière les crimes de guerre russes, le rapport publié la semaine dernière – qui alléguait que «les tactiques de combat ukrainiennes mettent en danger les civils» – est devenu un point de conflit entre le personnel du bureau ukrainien et l’organisation plus large.

Amnesty International a déclaré que “les forces ukrainiennes ont mis des civils en danger en établissant des bases et en faisant fonctionner des systèmes d’armes dans des zones résidentielles peuplées, y compris dans des écoles et des hôpitaux”.

L’organisation a déclaré qu’elle avait “trouvé des preuves que les forces ukrainiennes lançaient des frappes depuis des zones résidentielles peuplées et se basaient dans des bâtiments civils dans 19 villes et villages de la région”. Le rapport indique également que les violations « ne justifient en aucun cas les attaques aveugles de la Russie ».

Callamard a tweeté Vendredi en réponse aux critiques, appelant “des foules et des trolls ukrainiens et russes sur les réseaux sociaux” pour avoir attaqué les enquêtes d’Amnesty. “C’est ce qu’on appelle de la propagande de guerre, de la désinformation, de la mésinformation”, a-t-elle écrit, affirmant que la critique n’allait pas “entacher notre impartialité” ou “changer les faits”.

Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères a répondus’opposant au commentaire “foules et trolls” et affirmant que le rapport “déforme la réalité, établit une fausse équivalence morale entre l’agresseur et la victime, et renforce les efforts de désinformation de la Russie”.