Okposo prend sa retraite après 17 saisons et a remporté la Coupe avec les Panthers

Kyle Okposo a annoncé jeudi sa retraite de la LNH après 17 saisons.

L’attaquant de 36 ans prend sa retraite après avoir remporté la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride la saison dernière.

Okposo a récolté 22 points (12 buts, 10 aides) en 67 matchs avec les Panthers et les Sabres de Buffalo la saison dernière, et n’a pas obtenu de point en six matchs avec la Floride après avoir été acquis dans une transaction le 8 mars. Il a récolté deux aides en 17 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour aider les Panthers à remporter la Coupe.

« En réfléchissant à ma carrière dans la LNH, quelques éléments ressortent. J’ai toujours essayé de traiter les gens avec respect, a déclaré Okposo dans un communiqué. Ce respect était réciproque dans mes interactions avec la plupart des gens du monde du hockey. Les relations que j’ai cultivées avec différentes personnes liées au jeu sont si importantes pour ce qui rend le hockey spécial. Cela semble simple, mais si vous suivez la « règle d’or », le hockey vous rendra tout ce que vous y avez mis.

« J’ai encore des papillons dans le ventre quand je pense à la soirée d’ouverture de la saison chaque année. Ce que je ne savais pas quand j’étais enfant, c’était tout le travail acharné effectué en coulisses qui faisait de jouer dans la Ligue nationale de hockey un tel privilège. »

Okposo a eu sa journée avec la Coupe en juillet dans son État natal du Minnesota après un retard dû à une panne informatique internationale, qui a annulé un événement public qu’il avait prévu, mais il a quand même pu passer du temps avec la Coupe et sa famille.

« C’était vraiment sympa de m’asseoir et de réfléchir au chemin que j’ai parcouru ces 30 dernières années et de prendre le temps de me rendre compte de ce que ce trophée signifie pour moi », a-t-il déclaré à l’époque. « J’étais avec mes deux fils dans la salle de bain et nous buvions du jus de pomme, ce qui était très amusant. C’était un moment plutôt cool pour moi. Puis le soir, nous avons organisé une fête avec des amis très proches et de la famille, et nous nous sommes bien amusés. C’était un moment formidable. »

Sélectionné par les Islanders de New York au 7e rang du repêchage de la LNH en 2006, Okposo a récolté 614 points (242 buts, 372 passes) en 1 051 matchs de saison régulière pour les Panthers, les Sabres et les Islanders et 17 points (sept buts, 10 passes) en 41 matchs éliminatoires.

« Trente années de pratique du hockey ont été incroyables », a déclaré Okposo. « Cela m’a amené dans des endroits incroyables et m’a permis de vivre des expériences uniques. Je crois que le jeu est dans une situation formidable en ce moment, mais les possibilités sont vastes. J’ai hâte de continuer à contribuer au jeu alors qu’il atteint de nouveaux sommets. »