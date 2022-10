Okoye et la star de Dora Milaje dans “Une campagne électrique” de Lexus

Wakanda pour toujours !

Les fans de Marvel et les amateurs de voitures peuvent boucler leurs ceintures et faire un tour avec Okoye et la Dora Milaje qui brillent dans la campagne “An Electric Future” de Lexus mettant en vedette le tout premier véhicule électrique à batterie de la marque de luxe.

Cette campagne passionnante marque la troisième collaboration de Lexus avec une propriété de Marvel Studios avant la sortie de « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studios dans les salles le 11 novembre.

Alors que le cabriolet Lexus LC 500 et le Lexus GX font des apparitions dans le film, la vidéo de collaboration de 90 secondes emmène les téléspectateurs dans une balade exaltante se déroulant dans le MCU avec des membres de la Dora Milaje – dirigée par le général Okoye (joué par Danaï Gurira)–évitant les poursuivants dans la Lexus RZ 450e–un véhicule luxueux et technologiquement avancé adapté à tout le monde.

Découvrez la publicité ci-dessous :

“En renouant avec notre relation fructueuse avec Marvel Studios pour la suite très attendue de ‘Black Panther’, nous portons cette collaboration à un autre niveau”, a déclaré Vinay Chahanivice-président marketing de Lexus. “La technologie, la créativité et l’imagination que nous rencontrons dans la nation futuriste de Wakanda sont un ajustement naturel pour la société mondiale durable que Lexus envisage avec l’introduction de notre véhicule le plus avancé à ce jour, le RZ 450e entièrement électrique, étendant encore notre véhicule électrifié. portefeuille.”

Mindy Hamiltonvice-président principal du marketing des partenariats mondiaux chez The Walt Disney Company, a fait écho aux sentiments de Shahani.

« La puissance, l’élégance et la vision d’avenir de la marque Lexus s’alignent parfaitement avec la franchise Black Panther. Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à nouveau à Lexus pour donner vie à une histoire pleine d’action et soutenir la campagne 360. »

La collaboration de Lexus avec “Black Panther : Wakanda Forever” et la création publicitaire sont dirigées par l’agence de référence de Lexus pour le public noir, hispanique et LGBTQ+, Walton Isaacson.

La publicité a été réalisée par un cinéaste primé de quatrième génération Antoine Léonardi III qui a participé à “Avengers : Endgame” de Marvel Studios et à la publicité “Parking Spot” de Lexus en soutien à “Eternals” de Marvel Studios.

“J’espère que les gens regardent la publicité et ont l’impression d’être dans un grand film. Pour chaque spot Lexus, je traite le véhicule comme un personnage, donc comme un personnage Marvel, le RZ 450e est le héros. C’est la star », a déclaré Leonardi. “J’espère que les téléspectateurs se sentiront comme s’ils étaient de la partie.”

Interrogée sur son implication dans la campagne, Gurira a dit ceci.

“C’est très cool de faire partie de la campagne Lexus et ce fut une expérience formidable pour explorer mon personnage d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant. Nous avons plongé dans un tout autre récit tout en découvrant comment une nouvelle Lexus électrique est sur le point d’avoir un impact sur le monde. J’adore cette combinaison, donc c’était génial.

“An Electric Future” sera présenté dans une campagne de marketing intégrée, avec des placements sur une variété de plateformes médiatiques, y compris la diffusion, le numérique, la télévision avancée et les réseaux sociaux.

