Oklahoma-Texas, Maryland-Ohio State, plus : la semaine 6 de la BFC en chiffres

À l’approche de la semaine 6 du football universitaire Au cours de la saison, il n’y a pas de favori dominant et clairement défini pour remporter le championnat national, et avec seulement quatre équipes prêtes à participer aux éliminatoires du football universitaire, une défaite peut faire ou défaire la saison d’une équipe.

Plusieurs équipes devraient mettre en jeu leur record d’invincibilité ce week-end, notamment la Géorgie n°1, le Michigan n°2, le Texas n°3 et l’État de l’Ohio n°4.

Le « Grand coup d’envoi de midi » L’équipage sera présent pour la bataille Big Ten entre les Buckeyes et le Maryland à 12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.

Les Longhorns 5-0 affronteront une équipe 5-0 de l’Oklahoma lors d’une confrontation Big 12 à Dallas à 12 h HE.

Une confrontation SEC entre la Géorgie et le Kentucky occupera le devant de la scène à 19 h HE, suivie d’un autre affrontement Big Ten entre le Michigan et le Minnesota à 19 h 30 HE.

Voici les chiffres à connaître pour les affrontements phares de la semaine 6.

SAMEDI

N°12 de l’Oklahoma au n°3 du Texas

12 h HE

2011 : Le Texas et l’Oklahoma se rencontreront en adversaires invaincus pour la première fois depuis 2011.

49-0 : Le score final de la rencontre de l’année dernière entre le Texas et l’Oklahoma, avec les Longhorns en tête. Les neuf rencontres précédentes entre les Longhorns et les Sooners avaient été décidées par huit points ou moins.

6 : Interceptions en carrière pour le secondeur texan Jaylan Ford – dont les six ont conduit à des buts (cinq touchés, un panier).

1: Les Longhorns sont l’un des deux seuls programmes (Michigan) à n’avoir enregistré qu’un seul touché dans la zone rouge cette saison.

6 : Nombre de matchs que l’Oklahoma a remportés contre le Texas au cours des sept derniers matchs.

2000 : La dernière fois, les Sooners ont limité chacun de leurs cinq premiers adversaires à 20 points ou moins.

3 : L’Oklahoma possède la troisième attaque la plus marquante du pays, avec une moyenne de 47,4 PPG.

dix: Nombre d’interceptions pour les Sooners cette saison – à égalité en tête nationale.

Aperçu Oklahoma contre Texas avec RJ Young : « Le plus gros match de la rivière Rouge en 15 ANS !

Le Maryland au 4e rang de l’État de l’Ohio

12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

8-0 : Le record de tous les temps des Buckeyes contre le Maryland.

33-0 : Record de l’entraîneur-chef Ryan Day contre des adversaires non classés. La journée est de 34-2 contre les adversaires du Big Ten.

36 : La défense de l’Ohio State est à égalité au premier rang du pays (avec l’Air Force) pour le moins de jeux autorisés sur 10 verges avec 36.

18 : Le Maryland a une fiche de 5-0 et a remporté chaque match par plus de 18 points.

454.8 : Les Terrapins se classent au premier rang du Big Ten en attaque totale, avec une moyenne de 454,8 verges par match.

100 % : Le Maryland est parfait sur les conversions en quatrième position cette saison. Les Terrapins ont tenté au moins un des cinq matchs cette saison – la seule équipe FBS à le faire.

L’État de l’Ohio, la Géorgie et l’Alabama sont-ils en alerte ce week-end ?

N ° 23 LSU au n°21 Missouri

12 h HE

551.4 : LSU affiche une moyenne de 551,4 points par match, ce qui le classe n°1 dans la SEC et n°4 au niveau national.

144 : L’offensive de LSU se classe n ° 1 au niveau national pour les premiers essais. Les Tigres mènent également la SEC en termes d’offensive de passe, de premiers essais (28,8 par match) et de troisièmes conversions (34 sur 59, 57,6 %).

400.4 : Verges offensives par match Le quart Jayden Daniels a une moyenne, ce qui mène la SEC et se classe n ° 2 au pays (342,0 passes, 58,4 au sol).

8 : Réceptions TD pour le WR Brian Thomas, qui mène le pays.

3-9 : Record du Missouri contre des adversaires classés sous Eli Drinkwitz.

6-0 : Le Missouri cherche à démarrer 6-0 pour la première fois depuis 2013.

463 : Total des verges au sol pour le Missouri RB Cody Schrader, qui occupe le deuxième rang de la SEC.

644 : Total des verges sur réception pour le Missouri WR Luther Burden III, qui se classe au premier rang du pays.

N°20 du Kentucky au n°1 de la Géorgie

19 h HE

109 : Le différentiel de points des Wildcats est à son meilleur sur cinq matchs depuis 2007.

118.8 : Kentucky Le RB Ray Davis mène la SEC en verges au sol par match et en touchés cette saison (huit).

0-2 : Le bilan des Wildcats contre les Bulldogs. Le Kentucky a également une fiche de 3-16 de tous les temps contre des adversaires classés n°1.

22 : La Géorgie a remporté 22 matchs consécutifs depuis 2021 (la plus longue séquence de victoires actives sur FBS).

30 : Attrape pour TE Brock Bowers, qui mène les bouts serrés de FBS dans les réceptions et les verges sur réception cette saison.

6 : Les Bulldogs se classent sixièmes au niveau national en troisième défense, permettant à leurs adversaires de se convertir un peu moins de 25 % du temps.

Verrons-nous des séries éliminatoires de football universitaire sans la SEC ?

N°2 du Michigan au Minnesota

19h30

17 : Séquence actuelle de victoires en conférence pour les Wolverines. Le Michigan est à deux doigts d’égaler le record du programme (19), établi entre 1990 et 1992.

8 : Recevoir des TD par WR Roman Wilson, qui dirige le pays.

9 : TD précipités du RB Blake Corum, qui mène également le pays.

7: Le Michigan a limité ses cinq premiers adversaires à moins de sept points. Les Wolverines mènent la NCAA en termes de score défensif (6,0 points par match).

2014 : La dernière fois que le Minnesota a battu le Michigan. Les Golden Gophers n’ont plus battu les Wolverines à domicile depuis 1977.

Le Michigan et le Texas en tête du Top 10 de Joel Klatt après la semaine 5

N ° 10 notre Dame au n°25 Louisville

19 h 30 HE

7: La séquence actuelle de victoires de Louisville à domicile, la plus longue séquence de victoires à domicile de l’école depuis ses huit victoires consécutives en 2000-01.

27 : La séquence de victoires des Cardinals en blanchissant son adversaire pendant au moins une mi-temps. La dernière fois que Louisville a perdu un tel match, c’était contre la Caroline du Nord en 2011.

27-15 : Record de Louisville dans les matchs hors conférence depuis son arrivée à l’ACC.

145 : Tentatives de passes du quart Sam Hartman cette saison. Le signaleur des Fighting Irish n’a lancé aucune interception cette saison.

3ème : Classement national de la défense des Fighting Irish en efficacité de passe (91,30). Notre Dame est également quatrième pour le total de verges par la passe autorisées (146,8), 11e pour la défense totale (271,0) et 14e pour la défense marquante (13,0).

150 : Notre Dame a limité ses cinq premiers adversaires à moins de 150 mètres au sol, un exploit qui ne s’est produit que huit fois depuis 1996.