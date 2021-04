Malgré un avertissement selon lequel la législation limitant les participants transgenres aux sports pourrait empêcher les futurs événements de la NCAA hors de l’Oklahoma, la State House a présenté un projet de loi qui empêcherait les athlètes transgenres de participer aux sports féminins.

Après plus de deux heures de discussions et de débats acharnés lundi, l’Oklahoma House a adopté une législation visant à empêcher les «athlètes masculins» de participer à des sports féminins dans les écoles, collèges et universités K-12.

La Chambre contrôlée par le GOP a adopté le projet de loi du Sénat 2, qui stipule: «Les équipes sportives désignées pour les« femmes »,« les femmes »ou les« filles »ne seront pas ouvertes aux étudiants du sexe masculin.

La législation, qui a été modifiée sur le parquet, obligerait les parents à signer un affidavit « reconnaissant le sexe biologique de l’élève à la naissance » pour qu’un enfant puisse participer à des sports pour les jeunes.

Les démocrates ont déclaré que le projet de loi était une tentative dégoûtante et honteuse d’intimider les Oklahomans transgenres, à savoir les jeunes transgenres.

Les républicains ont déclaré qu’ils nivelaient simplement les règles du jeu pour que leurs filles et petites-filles participent aux sports.

«Je ne veux pas que quiconque part d’ici en pensant que la conception de ce projet de loi est d’être cruel ou méchant envers un groupe d’enfants», a déclaré le représentant Toni. Hasenbeck, l’auteur du projet de loi. «Il s’agit simplement de protéger les droits des jeunes femmes afin qu’elles n’aient pas à rivaliser avec des hommes, qui sont biologiquement et physiologiquement plus aptes à courir (et) sauter plus haut et plus vite.»

Les démocrates ont fait valoir que les filles transgenres dans le sport n’étaient pas un problème. Les républicains ne pouvaient pas fournir d’exemples spécifiques à l’Oklahoma où les filles ou les femmes transgenres participant à des sports étaient un problème.

Au cours des six années écoulées depuis que l’Association des activités des écoles secondaires de l’Oklahoma a adopté une politique concernant les athlètes transgenres, le groupe affirme qu’il n’a jamais eu à appliquer ses règles.

«Tout simplement parce que nous ne voyons pas de problème, nous devons être proactifs et être prêts à faire face à ce problème lorsqu’il survient», a déclaré le représentant Danny Sterling, R-Tecumseh.

Le représentant Monroe Nichols, D-Tulsa, a déclaré que SB 2 aggraverait les taux élevés de violence contre la communauté transgenre.

Les groupes LGBTQ s’opposent profondément à la législation et ont exprimé des inquiétudes quant au bilan psychologique qu’elle pourrait avoir sur les jeunes transgenres.

«Des projets de loi comme celui-ci ne sont que le dernier exemple de cette stigmatisation anti-transgenre qui ne fait rien pour sauver le sport féminin, mais qui conduit à une augmentation des facteurs de risque et crée une culture de violence et de peur dans la vie des personnes visées par cette projet de loi », a déclaré Nichols.

NCAA:Met en garde les législateurs des États contre la limitation de la participation aux sports transgenres

AVIS:La NCAA doit obliger les États dotés de lois anti-trans à payer avec la perte de championnats

Dire qu’il n’y a pas de dépenses trop élevées pour défendre les athlètes féminines, Hasenbeck a rejeté les craintes que la NCAA pourrait déplacer ses événements sportifs hors de l’Oklahoma si le projet de loi 2 du Sénat devenait loi.

Soulignant les 30 autres États envisageant des projets de loi similaires, Hasenbeck a suggéré que la NCAA faisait des menaces creuses.

La semaine dernière, le conseil des gouverneurs de la NCAA a publié une déclaration soutenant les opportunités pour les étudiants-athlètes transgenres et a déclaré qu’il n’organiserait des événements que dans des endroits «sûrs, sains et exempts de discrimination».

« Nous distinguer dans certains articles de presse et dire que nous allons perdre tout cet argent et que la NCAA a dit qu’ils ne viennent pas ici est tout simplement faux », a déclaré Hasenbeck.

AVIS:L’Oklahoma a déjà des règles pour les athlètes transgenres, donc une législation inutile

Les événements de la NCAA injectent quelque 100 millions de dollars par an dans l’économie de l’Oklahoma. Les Women’s College World Series rapportent à elles seules entre 22 et 27 millions de dollars par an.

La représentante Mauree Turner, D-Oklahoma City, a déclaré que les législateurs de l’État devraient se concentrer sur la création d’un espace sûr pour que tous les enfants de l’Oklahoma puissent grandir et s’épanouir. Turner est le premier législateur d’État non binaire du pays et a semblé découragé au fur et à mesure que le débat sur SB 2 progressait.

« Nous ne fournissons pas un endroit sûr et accueillant pour nos enfants », a déclaré Turner. « Nous ne fournissons pas un endroit pour que les gens s’engagent civiquement d’une manière qu’ils se sentent vus et entendus. Vous ne fournissez pas un endroit où je me sens à l’aise. «

SB 2 a passé la Chambre 73-19 avec la plupart des républicains votant pour et les démocrates votant dans l’opposition. Le projet de loi est maintenant présenté au Sénat.