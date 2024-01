Oklahoma City veut renverser New York avec le plus haut bâtiment d’Amérique

Horizon d’Oklahoma City

Le One World Trade Center pourrait bientôt perdre son titre de plus haut bâtiment d’Amérique – si les promoteurs d’Oklahoma City réussissent leur projet de construire un gratte-ciel massif à une hauteur de 1 907 pieds.

Surnommé « Legends Tower » sur un site de développement connu sous le nom de The Boardwalk à Bricktown, le bâtiment proposé dépasserait facilement les 1 792 pieds du One World Trade Center et donnerait à Oklahoma City la cinquième plus haute structure du monde.

Des plans ont été annoncés cette semaine par l’investisseur immobilier Matteson Capital et le cabinet d’architecture AO, qui ont déclaré que la tour ferait partie d’un projet à usage mixte. Contrairement au One World Trade Center et à la Willis Tower de Chicago (1 729 pieds) – qui servent toutes deux principalement d’immeubles de bureaux – la tour d’Oklahoma City comprendrait près de 2 000 appartements, un hôtel Hyatt avec des centaines de chambres et 110 000 pieds carrés de commerces de détail, de restauration et de divertissement.

Avec la révolution du travail à domicile et une forte baisse de la demande d’espaces de bureaux, le plan à usage mixte représente un changement dans le développement commercial. Actuellement, il y a plus d’espaces de bureaux vides aux États-Unis que jamais depuis 1979.

Les 1 907 pieds de la tour sont également un nombre symbolique, représentant l’année 1907, lorsque l’Oklahoma est officiellement devenu un État. Cela doublerait à peu près la hauteur du plus grand bâtiment actuel d’Oklahoma City, le Devon Energy Center, qui ne mesure que 50 étages.

Cependant, le maire d’Oklahoma City ne s’engagerait pas à propos du nouveau plan. L’idée a également été rejetée comme étant une « tarte en l’air » par un économiste de la ville, d’autant plus que l’ensemble du projet est estimé à 1,6 milliard de dollars, selon CNN.

“Plus la ville est petite, plus il est difficile de remplir tout cet espace supplémentaire et à un prix qui en vaut la peine”, a déclaré Jason Barr, professeur d’économie à l’Université Rutgers de Newark, ajoutant que la tour d’Oklahoma City serait ” beaucoup trop grand compte tenu de la population de la ville.

Actuellement, New York et Chicago — qui représentent les première et troisième plus grandes villes du pays par population – abritent les 10 bâtiments les plus hauts des États-Unis

Mais la dernière proposition témoigne de nouvelles ambitions pour une région en plein essor.

Le Bureau du recensement des États-Unis a publié ses nouvelles estimations annuelles de la population des villes, et… ce n’est pas un hasard ! Oklahoma City est toujours la 20e plus grande ville des États-Unis ! pic.twitter.com/d4vqODMlqr – Le maire David Holt (@davidfholt) 25 mai 2023

Bien qu'Oklahoma City soit actuellement la 20ème plus grande ville d'Amérique, le US Census Bureau rapporte que c'est la 6e ville à la croissance la plus rapide du pays. Entre 2020 et 2022, sa population aurait augmenté d'environ 2 %, tandis que la population des grandes villes comme New York, Los Angeles et Philadelphie a en fait diminué.









