Oklahoma City dit aux artistes de « peindre » après l’entrée en vigueur de l’ordonnance

Pour ouvrir tant de portes ici. OUAIS, LES GARS. C’EST EXACT. VOUS SAVEZ, IL EST DÉJÀ BIEN CONNU QUE OKC PROPOSE CERTAINS DES MEILLEURS STREET ART DE TOUT LE NATION. Eh bien, pour créer de belles pièces comme celle-ci, cela aurait pu être un processus long et lourd. BIEN, GRÂCE À CETTE NOUVELLE RÈGLE QUI, J’espère, NE SERA PLUS LE CAS. ÇA FAIT LONGTEMPS ARRIVER. EXCITATION PARMI CERTAINS DES ARTISTES LES MEILLEURS ET LES PLUS CRÉATIFS D’OKC, DONT TIFFANY MCKNIGHT, QUI A PLUSIEURS MURALES À TRAVERS LA VILLE, DONT CELLE-CI SUR LE MARCHÉ À EAST POINT AU NORD-EST DU 23E. OKLAHOMA CITY A TRADITIONNELLEMENT EU DES AUTORISATIONS TRÈS STRICTES. À PARTIR D’AUJOURD’HUI, LA VILLE DÉCLARE LA PLUPART DES MURALES NE NÉCESSITENT PLUS DE PERMIS ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE EXAMINÉES PAR LA COMMISSION DES ARTS DE LA VILLE. LES MURALES ÉTAIENT TOUJOURS CONSIDÉRÉES PRESQUE COMME UNE PUBLICITÉ DE LA MÊME CATÉGORIE. LA VILLE DIT QU’ELLES ONT APPORTÉ LES CHANGEMENTS APRÈS LES RÉTROACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE. C’EST INCROYABLE. C’EST UNE GRANDE ÉTAPE NON SEULEMENT POUR LES ARTISTES D’ICI, MAIS AUSSI POUR LA VILLE, VIRGINIA SEITZ EST LA DIRECTRICE DU SUNNY DAYS MURAL FESTIVAL, QUI EN EST MAINTENANT DANS SA QUATRIÈME ANNÉE. Elle dit que les formalités administratives autour de l’ancien processus d’autorisation auraient pu prendre des mois pour obtenir l’approbation d’une fresque murale, soit que les entreprises se retirent, soit que les artistes ne veulent même pas peindre ce qu’ils avaient proposé à l’origine. ET ET ET PUIS DES ARTISTES N’ESSAYENT MÊME PAS PARCE QUE, OH OUI, C’EST UN PROCESSUS TELLEMENT LONG ET DIFFICILE AVEC OKC ÉTANT CLASSÉE COMME LA MEILLEURE VILLE POUR LE STREET ART EN 2021 ET 2022, CES ARTISTES NE PEUVENT PAS ATTENDRE QUE CE NOUVEAU PROCESSUS RATIONALISÉ POUR CONTINUE L’AVENIR COLORÉ D’OKC. L’ESPOIR QUE LA VILLE DEVENINE ENCORE PLUS UN PÔLE DES ARTS ET DE LA CULTURE QUE CELA EST DÉJÀ L’ÉTAIT AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES. PLUS POUR LES MURALES PARTOUT, CE QUI, À mon avis, ne fait qu’ajouter à l’ambiance positive que nous avons déjà eue ici, à OKLAHOMA CITY. Ouais, ça va être une période passionnante. Eh bien, cela ne veut pas dire, cependant, que n’importe qui peut aller placer de l’art où il le souhaite. ILS DOIVENT ÉVIDEMMENT PROPRIÉTÉ DU BÂTIMENT OU OBTENIR LA PERMISSION DU PROPRIÉTAIRE. AUSSI, SI QUELQU’UN VEUT METTRE UNE MURALE DANS L’UN DES QUARTIERS DE DESIGN DE DIVERTISSEMENT, QUI LE FAIT

Oklahoma City dit aux artistes de « peindre » après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance La nouvelle règle élimine certains des obstacles auxquels les artistes sont confrontés lors de la création de peintures murales. Mise à jour : 22h07 CST le 13 février 2024 Oklahoma City demande aux artistes de peindre grâce à une nouvelle ordonnance qui vient d'entrer en vigueur. La nouvelle règle élimine certains des obstacles auxquels les artistes sont confrontés lors de la création de peintures murales. Désormais, ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. Il est déjà bien connu qu'OKC possède certains des meilleurs arts de la rue de tout le pays, mais créer ces belles pièces a été un processus long et fastidieux. Grâce à la nouvelle règle, nous espérons que ce ne sera plus le cas. "Cela a pris du temps", a déclaré Tiffany McKnight, une artiste. Il y a de l'enthousiasme parmi certains des meilleurs et des plus créatifs artistes d'OKC, y compris McKnight, qui a plusieurs "Oklahoma City a traditionnellement eu des permis très stricts", a déclaré McKnight. À partir de mardi, la ville a déclaré que la plupart des peintures murales ne nécessitent plus de permis et n'auront pas besoin d'être examiné par la commission des arts de la ville. Un permis n'est nécessaire que s'il comporte un composant électrique, contient un élément 3D ou est fixé mécaniquement. "Les peintures murales étaient encore considérées presque comme une publicité, dans la même catégorie", a déclaré McKnight. La ville a déclaré avoir apporté les modifications. après les commentaires de la communauté artistique. "C'est incroyable. C'est une grande étape non seulement pour les artistes d'ici mais aussi pour la ville", a déclaré Virginia Sitzes du Sunny Dayz Mural Fest. Sitzes est le directeur du Sunny Dayz Mural Fest, qui est maintenant dans sa quatrième année. Elle a déclaré que les formalités administratives liées à l'ancien processus d'autorisation auraient pu prendre des mois pour obtenir l'approbation d'une fresque murale. "Soit les entreprises se retirent, soit les artistes ne veulent pas peindre ce qu'ils avaient proposé à l'origine, et puis les artistes n'essaient même pas "L'espoir de "La ville doit devenir un centre artistique et culturel encore plus important qu'elle ne l'est déjà", a déclaré Sitzes. Cela ne signifie pas que n'importe qui peut aller mettre l'art n'importe où. Vous devez être propriétaire du bâtiment ou de la propriété ou obtenir la permission du propriétaire. « Plus de peintures murales partout, ce qui, je pense, ne fait qu'ajouter à l'ambiance positive que nous avons ici à OKC », a déclaré McKnight. doit encore passer par un processus d'approbation. 