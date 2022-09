TOKYO (AP) – Le gouverneur sortant d’Okinawa, qui s’oppose à la relocalisation en cours de la base de la Marine américaine forcée par le gouvernement central japonais et appelle à une nouvelle réduction des troupes américaines sur l’île du sud, a obtenu sa réélection dimanche malgré les craintes d’une escalade des tensions entre la Chine et Taïwan voisin.

Le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki, qui est soutenu par les partis d’opposition, était certain de remporter son deuxième mandat de quatre ans, selon les sondages à la sortie des principaux médias japonais, dont la télévision nationale NHK et l’agence Kyodo News. Des sondages ont eu lieu dimanche avant que son premier mandat de quatre ans ne se termine plus tard ce mois-ci.

Tamaki et ses partisans ont déclaré sa victoire et célébré avec les chants de “banzai” peu de temps après que les résultats du sondage à la sortie des urnes aient montré qu’il avait battu deux prétendants – Atsushi Sakima, soutenu par le bloc au pouvoir du Premier ministre Fumio Kishida, et un autre candidat soutenu par l’opposition Mikio Shimoji. Le décompte final des votes est attendu plus tard dimanche.

La victoire de Tamaki pourrait aggraver les tensions entre Okinawa et le gouvernement central.

Le projet de déplacer la base aérienne de l’US Marine Corps Futenma d’un quartier surpeuplé vers une zone moins peuplée de l’île a déjà été retardé pendant des années. Les habitants d’Okinawa appellent cela une nouvelle construction plutôt qu’un déménagement et veulent que la base de Futenma soit fermée et retirée de l’île.

“Mon engagement à résoudre le problème de la base militaire américaine pour l’avenir d’Okinawa n’a jamais été ébranlé”, a déclaré Tamaki. Il a déclaré qu’il poursuivrait ses efforts pour transmettre la volonté d’Okinawa au gouvernement central.

Au cours de la campagne, Tamaki a également promis de faire plus pour améliorer l’économie d’Okinawa. Le tourisme sur l’île semi-tropicale connue pour ses coraux, sa vie marine et sa culture unique a été gravement touché par la pandémie.

Le ressentiment et la frustration sont profonds à Okinawa en raison de la forte présence américaine et du manque d’efforts de Tokyo pour négocier avec Washington sur la manière d’équilibrer le fardeau de l’accueil des troupes américaines entre le Japon continental et le groupe d’îles du sud.

Okinawa, où s’est déroulée l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, était sous occupation américaine jusqu’à ce qu’elle revienne sous le contrôle du Japon en 1972. Aujourd’hui, la majorité des 50 000 soldats américains basés au Japon dans le cadre d’un pacte de sécurité bilatéral et 70 % des Les installations militaires américaines se trouvent toujours à Okinawa, qui ne représente que 0,6 % du territoire japonais.

En raison des bases américaines, Okinawa a lutté contre le bruit, la pollution, les accidents et la criminalité liés aux troupes américaines, a déclaré Tamaki.

Le gouvernement japonais a ces dernières années déplacé la posture de défense du pays vers le sud-ouest du Japon, Okinawa et ses îles éloignées et s’efforce de renforcer considérablement la capacité militaire et le budget du Japon au cours des cinq à 10 prochaines années, citant les menaces croissantes de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie.

Beaucoup à Okinawa s’inquiètent du déploiement croissant de défenses antimissiles et de capacités amphibies japonaises sur des îles périphériques proches de points chauds géopolitiques comme Taïwan, l’île autonome que la Chine revendique comme la sienne et a menacé d’utiliser la force pour l’annexer si nécessaire. Les habitants d’Okinawa craignent d’être les premiers à être entraînés dans un conflit à propos de Taiwan.

Le plan de relocalisation de la base de Futenma a été élaboré après le viol en 1995 d’une écolière d’Okinawa, au cours duquel trois militaires américains ont été condamnés. L’affaire a ravivé l’opposition locale aux bases américaines. La relocalisation a été retardée pendant des années en raison de la résistance d’Okinawa ainsi que de problèmes environnementaux et structurels dans la région d’Henoko, où la nouvelle base est censée être installée.

Mari Yamaguchi, Associated Press