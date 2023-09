Okinawa obligé d’autoriser de nouvelles pistes militaires américaines

Un tribunal de Tokyo a ordonné à la préfecture d’approuver les nouvelles pistes d’atterrissage malgré l’opposition du public

La préfecture japonaise d’Okinawa devra autoriser la construction de nouvelles pistes d’atterrissage du Corps des Marines américains sur son île principale, quelle que soit l’opposition du public à la présence militaire croissante de Washington dans la région, a statué un tribunal de Tokyo.

La Cour suprême japonaise a rendu lundi son jugement contre Okinawa, affirmant que les plans approuvés par le gouvernement central de Tokyo étaient valables. La construction des nouvelles pistes, qui avait été suspendue pendant le conflit juridique, doit désormais pouvoir reprendre.

L’enjeu est un projet visant à déplacer la base aérienne du Corps des Marines de Futenma d’une zone urbaine de l’île vers des terres récupérées à Henoko, sur la côte est. Le gouvernement central a commencé à effectuer des travaux de remise en état en 2018, mais les plans ont dû être révisés après que la majeure partie du site s’est avérée située sur un sol trop meuble. Le gouvernement préfectoral a rejeté les nouveaux plans les jugeant insuffisants, reflétant les craintes que le projet ne nuise à l’environnement.

EN SAVOIR PLUS: Des manifestants japonais demandent l’expulsion de l’armée américaine

Le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki, a été réélu l’année dernière après avoir fait campagne en promettant de continuer à lutter contre le projet militaire américain. Il a appelé à l’abandon des projets d’Henoko et à la fermeture immédiate de la base aérienne de Futenma.

« Le jugement est extrêmement décevant car nous nous attendions à un jugement juste et neutre, basé sur le respect de l’autonomie des collectivités locales », Tamaki a déclaré aux journalistes lundi. Il s’est dit profondément préoccupé par le précédent consistant à annuler la décision indépendante du gouvernement local et à ignorer son droit constitutionnel à l’autonomie.

En savoir plus Les États-Unis nient la construction d’une « OTAN du Pacifique » contre la Chine

Les responsables américains et japonais ont convenu en 1996 de fermer la base de Futenma et de réduire de 21 % la présence militaire de Washington dans la préfecture, au milieu du tollé général suscité par le viol d’une écolière de 12 ans par deux Marines et un marin de la marine américaine l’année précédente. Tokyo a rejeté les demandes des dirigeants d’Okinawa de déplacer la base en dehors de la préfecture.

Okinawa, qui représente moins de 1 % de la superficie du Japon, abrite 70 % des installations militaires américaines du pays. Au moins un tiers de la population de la préfecture a été tué lors de l’invasion américaine d’Okinawa en avril 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale.

La région a acquis une importance géopolitique accrue à mesure que les relations sino-américaines se détériorent. Le président américain Joe Biden a déclaré un « nouvelle ère » de coopération en matière de défense avec le Japon et la Corée du Sud le mois dernier. Ces liens comprendront des exercices militaires conjoints élargis dans la région. Les responsables chinois et nord-coréens ont qualifié les précédents exercices conjoints de Washington avec le Japon et la Corée du Sud de provocations déstabilisatrices. Biden s’est engagé à travailler avec le Japon pour contrer la Chine. « comportement dangereux en mer de Chine méridionale ».

EN SAVOIR PLUS: Un bain de sang à Taiwan pourrait très bien convenir aux décideurs américains