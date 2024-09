OKIE DE MUSKOGEE : Olshen aime s’impliquer

7 septembre — Il ne faut pas longtemps à Michelle Olshen, originaire du New Jersey, pour s’impliquer dans les affaires de Muskogee.

« Je suis une personne sociable », a-t-elle déclaré. « Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais personne à part mon mari, et les gens m’ont très bien accueillie. Je me suis impliquée. C’est la clé quand on s’installe dans une communauté. »

Elle s’est d’abord impliquée dans l’église catholique Saint-Joseph lorsque sa fille était en cinquième année.

« J’ai parlé à la directrice et je lui ai demandé comment je pouvais m’impliquer et elle m’a dit que la soirée Casino allait avoir lieu », a-t-elle déclaré. « J’ai tout de suite sauté sur l’occasion, j’ai remplacé les élèves lorsqu’ils avaient besoin d’aide en classe. »

Il n’a pas fallu longtemps avant que l’école lui demande d’enseigner en maternelle. Elle a dit que c’était un grand changement par rapport à la grande banque de Wall Street pour laquelle elle travaillait à l’est.

« Enseigner en maternelle a été l’un des meilleurs choix de carrière que j’aurais pu faire », a-t-elle déclaré. « Regarder les enfants grandir et apprendre était très amusant. J’ai le sentiment d’avoir eu un impact sur leur jeune vie. »

Elle a enseigné en maternelle pendant trois ans. Lorsque la pandémie de COVID-19 a affecté le travail à l’école, Olshen s’est impliquée auprès des Amis du parc Honor Heights. Cela l’a amenée à occuper un poste de directrice adjointe des opérations au Papilion.

Olshen supervise le camp d’été des enfants, aide à planifier les événements et les mariages et s’occupe du marketing.

Elle suit actuellement des cours avec le programme Master Gardener de l’Oklahoma State University, afin d’en savoir plus sur les nombreuses plantes du Papilion.

Au fil des années, Olshen a également été impliquée dans Kids’ Space, Muskogee CASA for Children.

« Tout le monde a des enfants, des contraintes de temps, mais tout le monde a le temps de faire du bénévolat », a-t-elle déclaré. « Je me suis fait tellement d’amis grâce au bénévolat. »

Elle a déclaré qu’au cours des dix années où elle a vécu à Muskogee, elle a pu constater sa beauté.

« C’est l’un des plus beaux endroits que j’ai jamais visités », a-t-elle déclaré. « Il y a quelque chose de vraiment spécial dans l’Oklahoma. »

Elle voit également de la beauté chez les habitants de Muskogee.

« Les gens sont très amicaux ici », a-t-elle déclaré. « Le cœur de cette communauté est très fort. »

L’école maternelle offre une expérience d’apprentissageMichelle Olshen se souvient avec tendresse des petites classes de St. Joseph.

« Vous avez vraiment l’occasion de connaître l’enfant, de connaître ses styles d’apprentissage, de savoir ce qui le passionne et l’intéresse dans l’apprentissage », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que sa plus grande classe comptait 12 élèves.

« L’école maternelle est très importante pour les préparer à l’école », a-t-elle déclaré. « On leur apprend à interagir socialement, à partager. À ce niveau, ils sont de véritables petites éponges. Ils assimilent tout. »

Olshen a déclaré qu’il était difficile, mais important, de voir ses élèves échouer.

« En tant que maman, vous avez envie d’intervenir et de vous dire que ce n’est pas comme ça qu’il faut faire », a-t-elle déclaré. « Mais vous devez prendre du recul et les laisser essayer, les laisser échouer, apprendre de ces échecs, et ces échecs construisent le succès. Vous devez prendre du recul et les laisser essayer leurs propres méthodes, et voir l’excitation sur leur visage quand ils y parviennent. »

Papilion s’est rapidement adaptéOlshen s’est rapidement adaptée à son travail de Papilion.

« Ils voulaient vraiment que quelqu’un vienne les aider avec le camp pour enfants, puis avec les événements et le marketing », a-t-elle déclaré. « C’est un endroit magnifique pour se marier et organiser des événements. »

Une vingtaine de jeunes ont participé au camp pour enfants.

La Maison des Papillons était un grand outil d’apprentissage.

« Je voulais m’assurer qu’ils connaissent les différentes parties du papillon, son cycle de vie, et pourquoi nous avons placé toutes ces plantes différentes ici pour eux », a-t-elle déclaré. « Je voulais qu’ils s’intéressent aux papillons. C’est assez incroyable d’en voir un voler sur votre épaule. »

Ils ont également appris à connaître différentes plantes.

« Nous avons cueilli quelques fleurs et nous avons teint des tissus avec », dit-elle. « Nous avons fait pousser des légumes là-bas cet été, des concombres, des tomates, des poivrons. Nous avons des herbes fraîches là-bas. Nous avons suivi un petit cours de cuisine. Nous avons fait quelques travaux artistiques ici. »

Olshen reçoit une formation en cours d’emploiOlshen dit qu’elle continue d’apprendre sur les papillons et les plantes.

« Si vous voulez parler, vous devez agir », a-t-elle déclaré. « Je pensais vraiment qu’il était important d’acquérir les connaissances et l’éducation nécessaires pour savoir de quoi je parle. Les gens viennent ici et ils ont des questions sur tout. »

Elle a déclaré qu’elle apprenait beaucoup grâce aux maîtres jardiniers de l’OSU.

« Ils parlent de la science des plantes, bien sûr », dit-elle. « Des pesticides et de leurs effets, comment les utiliser correctement. Nous apprenons à planter différentes variétés de fleurs, à en prendre soin et à les entretenir. »

Olshen a déclaré que l’Oklahoma est un environnement de plantation très différent de son New Jersey natal.

« L’Oklahoma est un environnement difficile pour les plantes », a-t-elle déclaré. « Nous subissons une chaleur sèche pendant de longues périodes, puis des pluies torrentielles. Il faut vraiment faire attention à ce que l’on plante, et bien s’informer sur la lumière directe du soleil. »

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUS OKIE DE MUSKOGEE ?

« Mon mari m’a amenée ici. Il est originaire du New Jersey et un ami commun nous a présentés. Nous avons eu une relation à distance pendant quelques années, puis j’ai décidé de déménager ici et de me marier, il y a environ 10 ans. C’est la meilleure décision que j’ai jamais prise. J’adore être ici. »

QU’EST-CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS CHEZ MUSKOGEE?

« La communauté. Au cours des dernières années, nous avons été témoins de nombreux conflits liés aux inondations, aux tornades et au COVID. Et la façon dont la communauté s’est rassemblée est absolument incroyable. Vous lisez sur les réseaux sociaux que quelqu’un a besoin d’aide pour quelque chose, et les gens se précipitent, toujours prêts à aider. »

QU’EST-CE QUI FERAIT DE MUSKOGEE UN MEILLEUR ENDROIT OÙ VIVRE ?

« Plus de bénévolat communautaire. Plus d’engagement communautaire. Je sais que le maire et le conseil ont vraiment travaillé dur pour rassembler la communauté et organiser plus d’événements et d’activités, attirer plus de touristes et sensibiliser davantage. Les gens peuvent rester assis et se plaindre toute la journée, mais cela ne nous mènera nulle part. Nous devons nous impliquer. »

QUELLE PERSONNE À MUSKOGEE ADMIREZ-VOUS LE PLUS ?

« Mon mari, parce qu’il m’a amenée ici. C’est un médecin formidable. Il travaille au VA. Sa passion et son dévouement envers la communauté et nos vétérans sont impressionnants. Il n’abandonne jamais. Et ma chère amie Angela Jackson. Elle et moi sommes devenues amies au cours des dernières années. C’est l’une des personnes les plus motivées que j’aie jamais rencontrées. J’ai beaucoup de choses à gérer. Je parle à Angela et elle me dit : « c’est bon, on va s’en sortir ». »

QUELLE EST LA CHOSE LA PLUS MÉMORABLE QUI VOUS SOIT ARRIVÉE À MUSKOGEE ?

« La première fois que je suis venue ici depuis le New Jersey, c’était en 2014. Andy et moi sortions ensemble. Il m’a emmenée faire un tour en voiture sur la rivière Illinois. La beauté pure de ce voyage et la vue sur la beauté de cette rivière étaient tout simplement incroyables. Cela a en quelque sorte scellé l’affaire pour moi. »

QUE FAITES-VOUS PENDANT VOTRE TEMPS LIBRE ?

« Voyager. J’aime jardiner. J’aime passer du temps avec mes amis. J’aime lire. J’aime faire du bénévolat et participer à des événements. »

COMMENT RÉSUMERIEZ-VOUS MUSKOGEE EN 25 MOTS OU MOINS ?

« Muskogee est un joyau. Les gens sont compatissants, amicaux, loyaux, probablement l’un des plus beaux endroits où j’ai vécu. »