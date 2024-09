Okay Greek-Island Noir Teaming Gordon-Levitt, Woodley

Un bon noir savoureux, comme « Love Lies Bleeding », semble toujours contemporain, même s’il se déroule dans le passé ; c’est parce que cela devrait sembler aussi urgent que les enjeux d’amour et de mort dont il s’agit. « Killer Heat », en revanche, même s’il n’est pas si démodé qu’il grince, joue définitivement comme un mirage de détective noir que vous avez déjà vu. Pour commencer : pourrait-il y avoir un titre pire ? Cela fait ressembler le film à une chaudière directement sur bande des années 80 avec Jim Belushi et Daphne Zuniga. « Killer Heat » s’ouvre avec la voix de sa star, Joseph Gordon-Levitt (qui a une manière de ressembler au frère le plus intelligent de Keanu Reeves), délivrant au public une de ces pépites philosophiques « dures » de logique (« Le mythe d’Icare se déroule sur l’île de Crète. Et apparemment, personne n’avait appris grand-chose de son histoire… »).

Mais juste au moment où vous êtes prêt à vous endormir, Gordon-Levitt, en tant que détective privé nommé Nick Bali dans un fedora hipster des îles, rencontre Shailene Woodley, en tant que riche épouse piégée d’un PDG d’une compagnie maritime basée en Crète. Le frère de son mari a plongé jusqu’à la mort lors d’une ascension en solo libre sur une paroi rocheuse verticale. Mais il est clair pour elle qu’il s’agit d’un acte criminel. Woodley a une version spéciale du X Factor – pas seulement du charisme (même si elle l’a aussi) mais la capacité de vous attirer directement au centre de ses préoccupations. (Je pensais que les critiques n’avaient pas remarqué à quel point elle avait cela dans « Ferrari », malgré son accent italien glissant.) Son personnage, Penelope Vardakis (sans accent cette fois), a convoqué Nick pour enquêter sur l’affaire, mais il doit être totalement déprimé. -faible, car la famille Vardakis contrôle la police et règne sur plus ou moins tout le monde sur l’île.

La première chose que nous apprenons est que le mari, Elias, et son défunt frère, Leo, étaient de vrais jumeaux. Ils sont tous deux interprétés par l’acteur écossais Richard Madden, qui est si beau à la manière de Ryan Seacrest qu’il vous faut un moment pour réaliser qu’il peut vraiment jouer. Il incarne principalement Elias, qui dirige l’île par la violence et l’extorsion et agit comme tel ; ses plumes sont facilement ébouriffées. Mais ensuite, en flash-back, Madden incarne Leo, beaucoup plus gentil, qui fut le premier des deux frères à tomber amoureux de Penelope. Ils se sont rencontrés à Oxford, où nous voyons les deux s’impliquer. Puis Elias arrive et fait quelque chose d’ignoble et d’intéressant : grâce à un message texte clandestin, il organise un rendez-vous d’étude pour Leo avec Penelope, puis se présente dans sa chambre comme si il était Léo. Nuances de « Dead Ringers » de David Cronenberg de 1988 (dans lequel Jeremy Irons incarnait des gynécologues pervers identiques).

La scène de chambre entre Pénélope et Elias dans le rôle de Léo est efficace (on pourrait presque dire qu’elle a une chaleur meurtrière), à ​​tel point que j’aurais aimé que le film aille plus loin dans cette direction : plus d’imitations sournoises, plus de deux frères opposés. l’un l’autre. Mais nous revenons bientôt à nos jours, où « Killer Heat » n’est qu’un triangle amoureux meurtrier, même si les jambes du triangle sont un peu réorganisées. Penelope et Léo avaient-ils une liaison ? Et comment s’est produit le meurtre de Leo ? Ce sont quelques-unes des choses standard sur lesquelles Nick, en équipe avec un flic local (Babou Ceesay), va au fond des choses.

« Killer Heat » est basé sur « The Jealousy Man », une nouvelle du très populaire romancier policier norvégien Jo Nesbø, et quelle que soit l’intrigue qu’elle contenait sur la page, elle a été largement atténuée par le film, dans lequel le dénouement des rebondissements semble cela ressemble plus à une connexion de points. Le réalisateur, Philippe Lacôte, déroule bien l’histoire, mais tout manque… de chaleur. C’est peut-être parce qu’il veut que les points qu’il relie soient sentimentaux. Nick continue de finir des bouteilles de whisky, parce qu’il noie son chagrin face à la famille qu’il a perdue. Sa femme, Monique (Abbey Lee), avait une liaison, donc le thème de la jalousie meurtrière du film se répercute à travers sa propre histoire. Mais la façon dont cela est résolu est un peu trop soignée : un film noir qui se termine par un badigeon de bien-être.