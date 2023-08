OKANAGAN WILDFIRES: Ce que vous devez savoir pour le dimanche 20 août

Un avion à voilure fixe largue un retardateur sur un feu de forêt le 18 août 2023. (Photo du BC Wildfire Service)

La bataille désespérée de la Colombie-Britannique contre des centaines d’incendies de forêt se poursuit sur plusieurs fronts dimanche, mais aucun nouvel ordre d’évacuation n’a été ajouté du jour au lendemain aux milliers déjà en place dans la province.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré samedi que la situation était «sombre» en annonçant une interdiction de voyager d’urgence dans les zones d’incendie afin de libérer des logements pour 30 000 personnes évacuées ou plus dans la province, ainsi que des équipes de pompiers.

Le dernier nouvel ordre d’évacuation a été émis à 13 h 33 samedi pour les résidents de la petite communauté lacustre de Sorrento sur l’autoroute 1, en raison du complexe d’incendie du lac Lower East Adams qui a causé d’importantes destructions régionales dans le Columbia Shuswap dans le sud de l’intérieur.

Dans le centre de l’Okanagan au sud, point zéro pour une lutte massive contre les incendies des deux côtés du lac Okanagan, aucun nouvel ordre n’a été émis depuis 21h18 vendredi.

Des centaines de pompiers y sont engagés contre les incendies qui menacent Kelowna et West Kelowna, causant d’importantes destructions de maisons.

La plupart des évacués de la province viennent du centre de l’Okanagan.

Il y a 386 feux de forêt actifs dans la province, dont 14 qui sont très visibles ou qui menacent la sécurité publique. Il y a eu 14 nouveaux incendies au cours des dernières 24 heures.

Complexe Grouse – West Kelowna, Kelowna

Le complexe Grouse comprend le feu de forêt de McDougall Creek à West Kelowna, le feu de forêt de Walroy Lake à Glenmore et le feu de forêt de Clarke Creek à Lake Country.

Taille et emplacement : 11 943 hectares au total

Etat et cause : Considéré hors de contrôle et cause sous enquête

Évacuations en cours : On estime que 5 053 propriétés sont en alerte d’évacuation à Kelowna, tandis que 2 057 ont reçu l’ordre d’évacuer.

Le service d’incendie de la Colombie-Britannique et le service d’incendie de West Kelowna ont déclaré que la réponse du jour au lendemain était en grande partie un front de feu suivant des tactiques dans les quartiers et les zones d’interface alors qu’il se dirigeait vers les maisons.

L’activité des incendies ce matin est de rang 2 et de rang 3, ce qui est une dégradation par rapport aux rangs 4 et 5 d’hier. Dimanche, les équipes mettront en place des équipements de protection de la structure dans les zones prioritaires et éteindront les incendies actifs près des habitations. Compte tenu de la dynamique de l’incident, le personnel de BC Wildfire et de protection des structures est très mobile et capable de se repositionner pour soutenir les tactiques d’intervention et de défense en fonction de l’activité des incendies.

Les localisateurs de lignes travailleront pour déterminer les emplacements de l’équipement lourd afin de commencer à construire la protection de l’équipement lourd.

Le BC Wildfire Service continue de répondre au feu de forêt de McDougall Creek (K52767) adjacent à West Kelowna, au feu de forêt de Walroy Lake (K52808) adjacent à Glenmore et au feu de forêt de Clarke Creek (K42815) du côté ouest de Lake Country. pic.twitter.com/AXstbWCpsT – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 20 août 2023

Crater Creek – Keremeos

Taille: 37 000 hectares, commencé à 19 km au sud-ouest de Keremeos

Etat et cause : Considéré comme hors de contrôle, causé par la foudre

Évacuations/mises à jour actuelles : Samedi, le district régional d’Okanagan-Similkameen a rétrogradé un ordre d’évacuation à une alerte pour certaines propriétés le long de la rivière Similkameen, en particulier le côté ouest de l’autoroute 3 comprend Suncatchers RV Park, Riverside MH Park et Lucky R MH Park.

Le district indique que 13 propriétés restent sous le coup d’un ordre d’évacuation et 195 sont sous alerte à la suite de l’incendie de Crater Creek.

Dimanche dernier, le feu avait traversé la frontière canado-américaine. Pendant la nuit, les équipes effectuaient des patrouilles constantes à travers le bord du feu, du pont rouge à Paul’s Creek, pour surveiller le comportement du feu et tout problème potentiel.

BC Wildfire Service affirme que les flancs nord et est ont connu une croissance minime et ont brûlé dans une précédente brûlure à partir de 2018. Pendant ce temps, le flanc sud de l’incendie a été la zone la plus active, influencée par les vents du nord et devrait connaître une certaine croissance.

Brush Creek Est – Chase/Sorrente

Les incendies de forêt du lac Lower East Adams et de Bush Creek East ont fusionné et seront appelés incendies de Bush Creek East à l’avenir.

Taille: 41 000 hectares

Etat et cause : Incontrôlable, causé par la foudre

Évacuations/mises à jour actuelles : La visibilité est restée un problème pour ceux qui étaient en première ligne samedi. À tel point que les équipages n’ont pas pu monter dans le ciel en raison de la visibilité de seulement 0,5 mille, car le BC Wildfire Service a adhéré à la norme de visibilité de 1 mille spécifiée dans le Règlement de l’aviation canadien.

Il existe plusieurs dangers dans les zones traversées par le feu, notamment des arbres dangereux et de la fumée non végétative, a déclaré le service des incendies de forêt.

« Les pompiers forestiers n’ont pas la formation ni l’équipement de protection individuelle pour travailler en toute sécurité autour de ces dangers. »

Les équipes de protection des structures ont passé le samedi à nettoyer autour des structures, tandis que les équipes de lutte contre les incendies de forêt se concentraient sur le ralentissement de la croissance du feu vers les structures dans les zones où le feu progressait activement à travers le bois et les prairies.

Kookipi Creek – Barre de Boston

Taille: 10 500 hectares, au sud de Lytton

Etat et cause : Incontrôlable, causé par la foudre

Évacuations/mises à jour actuelles : Les ordonnances d’évacuation sont toujours en vigueur dans le district régional de Fraser Valley, le district régional de Thompson-Nicola, la Première Nation de Lytton et la bande indienne de Kanaka Bar.

L’autoroute 1 reste fermée entre Lytton et Hope depuis jeudi. Une mise à jour est attendue dimanche matin.

#BCWildfire Le service continue d’agir sur le feu de forêt de Kookipi Creek (V11337) situé à l’origine à environ 16 km au nord-ouest de Boston Bar et à sept km à l’est du lac Nahatlatch. Il s’étend actuellement sur 8 791 ha. pic.twitter.com/728Nk3G9Kp – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 18 août 2023

