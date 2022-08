Okanagan Sun reste parfait face aux Raiders

L’Okanagan Sun a reconfirmé samedi qu’il était le meilleur parmi les meilleurs de la BC Football Conference.

Affrontant les Raiders de l’île de Vancouver pour la deuxième fois cette saison, le Sun a été l’hôte de l’Apple Bowl de Kelowna après avoir remporté chacun de leurs trois matchs jusqu’à présent.

La défense a dominé le premier quart avec seulement sept points marqués, grâce à une longue course vers la zone des buts du porteur de ballon d’Okanagan Jevon Garwood.

Les portes de la grange se sont ouvertes au deuxième quart lorsque le quart-arrière Dominic Britton a lancé trois touchés et en a couru un autre en lui-même pour une avance de 35-0 à la mi-temps.

Mike O’Shea a ouvert le score en deuxième mi-temps avec un retour de dégagement TD, son deuxième en autant de semaines, avant que Liam Krueger ne remplace Britton sous le centre pour le reste du match.

Krueger a lancé une passe de touché à Blaise Beauchemin dans ce qui s’est terminé par un score de 58-1 – le Sun n’a cédé qu’un point sur un rouge.

Le Sun cherchera à poursuivre son record parfait ce samedi 27 août, lorsqu’il accueillera les Prince George Kodiaks 1-3 au Apple Bowl. Le coup d’envoi est fixé à 16h. Les billets sont disponibles sur okanagansun.ca.

Vous pouvez également regarder le match sur les ondes à AM1150 ou BCFCTV.com.

