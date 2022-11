Okanagan Sun part pour les championnats nationaux, cherchant à couvrir les coûts – Kelowna Capital News

Les Okanagan Sun sont partis pour le match du Championnat national canadien et ils demandent l’aide du public pour y arriver.

Après avoir remporté haut la main le titre de la Conférence de la Colombie-Britannique, battant les Westshore Rebels 38-0 le 22 octobre, le Sun s’est rendu à Windsor, en Ontario, pour les demi-finales de la Ligue canadienne de football junior (CJFL).

Comme ils l’ont fait toute la saison, le Sun s’est occupé des affaires en demi-finale, l’emportant sur les St. Clair Saints 42-24 le 29 octobre.

Maintenant, le Sun est parti pour le match du champion national de la LCCF et ils ont besoin de votre aide.

L’équipe se rendra en Saskatchewan pour affronter le Regina Thunder au Mosaic Stadium.

L’équipe étant à but non lucratif, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur la vente de billets, les dons et les sponsors, elle a commencé à consulter la page GoFundMe pour collecter des fonds pour ses frais de voyage. Ils ont fixé l’objectif de 10 000 $ et sont déjà à mi-chemin.

Les deux équipes sont invaincues au cours de la saison avant le match de championnat national, qui se déroulera à 12 h, heure du Pacifique, le samedi 12 novembre.

