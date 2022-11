Okanagan Sun marque un touché avec le conseil de Kelowna

Paré de maillots de football orange et marron, le conseil a rendu hommage à l’Okanagan Sun lors de sa réunion du 21 novembre.

L’équipe a été reconnue pour sa saison sans défaite dans la Ligue canadienne de football junior (CJFL) et pour avoir remporté le Championnat de la Coupe canadienne 2022. Ils ont battu le Thunder de Regina 21-19 dans une victoire par derrière le 12 novembre en Saskatchewan.

Le maire Tom Dyas a félicité l’équipe d’avoir ramené le trophée Canadian Bowl à Kelowna.

“Vous nous avez tous rendus très fiers”, a ajouté Dyas.

Le conseil a ensuite posé pour des photos avec le trophée et les membres de la direction de l’équipe. Le trophée CJFL, qui était officiellement connu sous le nom de Trophée Leader-Post et Coupe Armadale, a une histoire de 114 ans.

« C’est plus ancien que la Coupe Grey », a déclaré Les Weiss, président de l’équipe, au conseil.

Le directeur général de Sun, Nat Nagy, a déclaré que le soutien de la communauté signifiait le monde pour l’équipe tout au long de la saison et pendant le match de championnat.

“C’était réconfortant d’être là avec eux”, a-t-il ajouté.

Il s’agit du troisième championnat national du Sun, avec les autres en 2000 et 1988. L’équipe fait partie de la CJFL depuis 41 ans.

