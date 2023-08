Okanagan Sun lève les bannières du championnat national de la franchise avant le match d’ouverture à domicile

L’Okanagan Sun a réfléchi à sa saison 2022 exceptionnelle et aux années passées avant de prendre le terrain lors de son match d’ouverture à domicile de 2023 samedi soir (5 août).

La saison dernière, le Sun a remporté son premier titre national en 22 ans en battant le Regina Thunder 21-19 en novembre.

Ce fut une saison incroyable pour le Sun, qui est allé 14-0 sur l’année, dominant ses adversaires tout au long de la saison.

Avant le titre national de la saison dernière, le Sun l’avait remporté deux fois dans sa franchise – 1988 et 2000. Lors d’une cérémonie d’avant-match samedi soir, les bannières dévoilées pour les trois équipes du championnat.

Des membres des trois équipes étaient présents pour les débuts, qui ont été applaudis par les fans.

Avant leur match d’ouverture à domicile, les @okanagan_sun ont célébré leurs 3 championnats nationaux de franchise! @KelownaCapNews @BlackPressMedia pic.twitter.com/aeWHUQIQSG – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 6 août 2023

Après la cérémonie, le coup d’envoi a eu lieu lors du premier match à domicile de la saison des Sun alors qu’ils accueillaient les Valley Huskers en ville.

Au début du match, le Sun a continué à jouer comme il l’a fait la saison dernière en battant les Kodiaks de Prince George 32-0 lors de la première semaine du 29 juillet.

