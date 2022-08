Okanagan Sun cherche à rester parfait contre l’île de Vancouver

L’Okanagan Sun cherche à ajouter à l’héritage de sa saison dans un affrontement entre la meilleure attaque de la BC Football Conference et la pire défensive.

À l’approche du match de samedi (20 août) contre les Raiders de l’île de Vancouver (1-3), le Sun affiche une fiche parfaite de 3-0 après avoir battu les Westshore Rebels, également invaincus, 65-29 au cours de la quatrième semaine pour prendre la première place de la conférence.

Les Raiders, cependant, sont une autre histoire – leur seule victoire jusqu’à présent était sur la route contre les Broncos de Kamloops. Il s’agira de la deuxième rencontre de l’année entre l’Okanagan et l’île de Vancouver, le Sun inondant les points dans une victoire de 50-19 lors de la première semaine.

Bien que le Sun ait le plus de points par match dans la ligue jusqu’à présent cette saison avec 45, et que les Raiders abandonnent le plus de points par match avec 34,5, l’entraîneur-chef du Sun, Travis Miller, a déclaré que son équipe ne pouvait pas ralentir.

“Notre travail et nos sacrifices au cours des 3 dernières semaines ont abouti à notre récent succès. Cela ne peut pas changer, l’énergie et la concentration doivent être les mêmes ce samedi contre l’île de Vancouver. Nous avons une grosse cible sur le dos. Tout le monde nous tirera dessus.

Le coup d’envoi de samedi est fixé à 19 heures. à l’Apple Bowl, avec des émissions disponibles sur AM1150 et BCFCTV.com. Les billets peuvent être trouvés en ligne sur le site Web d’Okanagan Sun.

L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

